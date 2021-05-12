7 إجراءات لصحة دمياط استعدادا لعيد الفطر.. تعرف عليها

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية، خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

وتستعرض في التقرير التالي أبرز استعدادات مديرية الصحة لاستقبال العيد بنحو:

مخزون كافي من الأدوية

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1- التأكد من صرف المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات وتوفيرها بمختلف الأقسام الطبية، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، و الأقسام الطبية الحرجة.

توفير الأمصال

2- توفير كميات مضاعفة من الأمصال، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

3 - منع الإجازات

4- توجيه الإدارات الفنية بالمديرية بالعمل على مدار الساعة واستمرار انعقاد غرفة الطوارئ بالمديرية خلال فترة العيد، برئاسة وكيل الوزارة.

فرق انتشار سريع

5 - تجهيز فرق الانتشار السريع للاستعانة بهم وقت الحاجة.

6 - تشكيل فرق متابعة من الإدارات الفنية والتفتيش المالي والإداري والمتابعه بالمديرية للمرور على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة دمياط للتأكد من ضمان تقديم الخدمة للمرضى على الوجه الأمثل.

7 - استمرار مراكز تلقي لقاح كورونا بتقديم الخدمة خلال أيام عيد الفطر المبارك .

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