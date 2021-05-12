«ربيع» يكشف تفاصيل عمل توسعة جديدة لقناة السويس: طولها 10 كم

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ملامح عمل توسعة جديدة لتحسين المجرى الملاحي، قائلا إن تطوير المجرى الملاحي للقناة يسير وفق استراتيجية الهيئة 2023، وتم إجراء تعديل بسيط لها، حيث يوجد جزء في البحيرات المرة حوالي 10 كم (من الكيلو 122 لـ 132) سيتم عمل ازدواج لتكون قناتين أو حفر قناة جديدة بجانب القديم.

وأضاف «ربيع»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه سيتم إجراء توسعة لمسافة 30 كم تحديدا من الكيلو 132 لـ 162 باتجاه الجنوب، بحيث تكون التوسعة 40 مترا للعرض وزيادة العمق من 66 قدما لـ 72 قدما، وهذا الجزء لن يكون قناتان لكن سيكون فيه اتساع نظرا لصعوبة تكريك المدخل الجنوبي للقناة بطول 30 كم، حيث توجد أنفاق وتربة صعبة ومخاطر أخرى أكبر من إجراء توسعة إضافة لصعوبة الجدوى الاقتصادية.

وأشار إلى أن هذه الخطة من شأنها تحسين سعة القناة وتحسين المناورة في المركب وتوفير مساحة أكبر للمسطح المائي مع الغاطس، وبالتالي عمليات التيارات المائية الكبير والتي تصل من 4 لـ 5 عقدات للجنوب تقل مع الاتساع.

وأكد أن زيادة العمق المجرى من شأنه تقليل المخاطر بالجزء الصعب من الكيلو 132 لـ 162، لافتا أن مسافة الـ 10 كم المذكورة بمثابة قناة سويس جديدة، منوها بأن خطة التطوير ستعمل على تحسين الوضع لحوالي من 23 لـ 28%، وهذه نسبة كبيرة.