عاجل.. قصف الأبراج يشعل إسرائيل بصواريخ الفصائل الفلسطينية «فيديو»

تعرضت إسرائيل، فجر اليوم، لأوسع موجة صواريخ، وقصفت الفصائل الفلسطينية، بـ350 صاروخا على الأقل، مدنا من بينها تل أبيب واللد وبئر السبع، مخلفة قتيلين اثنين، وعددا من الإصابات نتيجة السقوط المباشر للصواريخ على مبان في المدن المستهدفة، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

فيما تم الإبلاغ عن سقوط صواريخ أو شظايا في مناطق مختلفة من إسرائيل من بينها: بني برك، ويافا، واللد، والرملة، ويهود.

وأسفر القصف، الذي جاء ردا على استمرار قصف الأبراج في غزة، عن مقتل إسرائيلية وإسرائيلي في «اللد»،

وكانت القناة 7 الإسرائيلية، أشارت في وقت سابق، إلى وقوع إصابتان في حالة خطرة جراء سقوط صاروخ في «اللد» أكبر وأقدم مدن فلسطين التاريخية، وتقع في اللواء الأوسط الإسرائيلي على بعد 38 كم شمال غربي القدس المحتلة.

وأصيب إسرائيلي بجروح خطيرة في «تل أبيب» عندما سقط خلال مسارعته للوصول إلى أحد الملاجئ العامة، بعد أن أطلقت صافرات الإنذار في المدينة، وفاق لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

صاروخ يدمر منزل في منطقة «يهود» شرق تل أبيب

كما دمر صاروخ منزلا، في منطقة «يهود» شرق تل أبيب، دون وقوع إصابات نتيجة لتواجد سكانه في الملاجئ.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عددا من الصواريخ استهدف أكبر قاعدة عسكرية في النقب الغربي بوابل من الصواريخ.

من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن سكان إسرائيل قضوا ليلتهم في الملاجئ، في ليلة غير اعتيادية لم تتوقف خلالها صافرات الإنذار، فيما أوضحت الفصائل الفلسطينية، أن القصف استهدف مدن الوسط والجنوب ومطار «بن جوريون»، ردا على استمرار قصف الاحتلال للأبراج في قطاع غزة.

وكانت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أعلنت في وقت سابق من اليوم، إنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة بـ100 صاروخ لـ«بئر السبع» ردا على استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف الأبراج المدنية في غزة.

متابعة صفا كتائب القسام تمطر مدن الاحتلال بأكثر من 200 صاروخ ردا على قصف برج الجوهرة pic.twitter.com/8zHjnCYMVy — وكالة صفا (@SafaPs) May 12, 2021

وأضافت الكتائب، أنها نفذت ضربة صاروخية جديدة استهدفت منطقة «تل أبيب» و«مطار بن جوريون» الإسرائيلي، بـ110 صواريخ ردا على استئناف استهداف الأبراج السكنية.

واستهدفت طائرة حربية إسرائيلية، في وقت سابق، بـ7 صواريخ «برج الجوهرة» وسط غزة والمكون من 8 طوابق ما أدى إلى تدمير اجزاء كبيرة منه.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي، قصف فجر اليوم قطاع غزة حيث استهدف «برج الجوهرة» في مدينة غزة ودمره بشكل كامل، وأشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، إلى أن البرج في معظمه مشغول من مؤسسات إعلامية.

قناة العربي من أبرز الوسائل الإعلامية التي تعمل في البرج

وأوضحت «روسيا اليوم»، أن من أبرز الوسائل الإعلامية التي تعمل في برج الجوهرة المدمر، الوكالة الوطنية للإعلام، صحيفة فلسطين، قناة العربي، قناة الاتجاه العراقية، قناة النجباء، قناة السورية، قناة الكوفية، قناة المملكة، وكالة «أيه بي أيه» الفلسطينية، وكالة سبق 24، منتدى الإعلاميين، والمركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مساء أمس الثلاثاء برج الجوهرة وسط مدينة غزة بصاروخين.

ويعتبر هذا البرج الثاني الذي تستهدفه قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن دمرت برج هنادي غرب مدينة غزة وسوته بالأرض، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.