«التعليم العالي» تخصص 36.4 مليار لتطوير 27 جامعة حكومية (إنفوجراف)

استعرض دخالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول المشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تحسين الخدمات التعليمية التي يتم تقديمها للطلاب في الجامعات.

وأفاد التقرير، بأنَّ إجمالي عدد المشروعات التي يتم تنفيذها في 27 جامعة حكومية بلغ 428 مشروعًا (177 تعليمي - 113 مستشفيات - 134 خدمي - 4 إنتاجي)، بقيمة إجمالية بلغت نحو 36 مليارًا و464 مليون جنيه.

واستعرض التقرير أبرز المشروعات التنفيذية بالجامعات الحكومية، والتي جاءت على النحو التالي:-

مشروعات جامعة القاهرة بلغت تكلفتها نحو 2 مليار و357 مليون جنيه، ومن أهمها تطوير مستشفيات (الأمراض الباطنة وأورام الثدي والنساء والتوليد والأمراض المتوطنة) وتجديد مباني العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ والمدرجات ورفع كفاءة العديد من الأقسام ومباني الكليات والمستشفيات والمكتبات.

مشروعات جامعة الإسكندرية بلغت تكلفتها نحو 3 مليارات و771 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مباني تعليمية وإدارية للكليات وصيانة ورفع كفاءة مباني الكليات والمعامل والعيادات، وإنشاء مدرجات وفصول دراسية.

مشروعات جامعة عين شمس بلغت تكلفتها نحو مليار و786 مليون جنيه، ومن أهمها تطوير مستشفى النساء، وتطوير مباني الكليات والقاعات الرقمية والمدرجات والفصول الدراسية والمعامل ومركز البيانات والمسارح.

أما مشروعات جامعة أسيوط بلغت تكلفتها نحو 736 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مستشفى الطب البيطري وطب الأسنان، واستكمال إنشاء مركز الإصابات والطوارئ، ومجمع معامل البحوث، وكلية رياض الأطفال، وإعداد البنية التحتية بأسيوط الجديدة.

وفيما يخص مشروعات جامعة مدينة السادات فقد بلغت تكلفتها نحو 2 مليار و820 مليون جنيه، ومن أهمها تأهيل عمارات السكن الطلاب، وجار إنشاء مباني إدارية وفصول دراسية ومعامل ومدرجات بعدد من الكليات، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية بالجامعة.

أما مشروعات جامعة أسوان بلغت تكلفتها نحو 2 مليار و259 مليون جنيه، ومن أهمها الانتهاء من تطوير مباني بعض الكليات وتجديد بعض المعامل، كما أنه جارٍ إنشاء مستشفى (باطنة وأطفال)، وإنشاء مراكز طبية متخصصة، وإنشاء مبنى كليتي السياحة والتمريض، وتطوير عدد من الفصول الدراسية والأقسام،وتطوير مستشفى الاستقبال والطوارئ بمستشفى أسوان الجامعي.

وحول مشروعات جامعة كفر الشيخ بلغت تكلفتها نحو 2 مليار و215 مليون جنيه، ومن أبرزها استكمال تطوير مباني عدد من الكليات، والمدينة الجامعية للطالبات وللقطاع الطبي، وإنشاء مدرجات مركزية والانتهاء من المرحلة الأولى من المستشفى الجامعي ومستشفى الطوارئ، وإنشاء مبنى العيادات الخارجية ومركز الأورام.

وعن مشروعات جامعة طنطا بلغت تكلفتها نحو 2 مليار و97 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مستشفى الجراحات الجدیدة (المجمع الطبي)، وإنشاء 3 عمارات بالمدینة الجامعیة بمجمع الكلیات، وتطوير المكتبة المركزية، وإنشاء مستشفى أمراض وجراحة الكلى بالمجمع الطبي، وتطوير عدد من الكليات والمدرجات.

أما مشروعات جامعة بنها بلغت تكلفتها نحو مليار و881 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مباني عدد من الكليات، وجار إنشاء مبنى الامتحانات والمكتبة المركزية، وتجهيز مستشفى بنها الجامعى التخصصى الجديد، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدرجات والمعامل المركزية والمخازن، واستكمال إنشاء المستشفى التخصصي.

وبخصوص مشروعات جامعة بورسعيد بلغت تكلفتها نحو مليار و840 مليون جنيه، ومن أهمها استكمال الأعمال الإنشائية للمستشفى التعليمي الجامعي لكلية الطب، التي ستكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وإنشاء مباني إدارية وتعليمية.

وفيما يخص مشروعات جامعة دمنهور بلغت تكلفتها نحو مليار و624 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مبنى بعض الكليات ومباني تعليمية ورفع كفاءة المعامل المركزية واستكمال الأعمال الإنشائية للمستشفى الجامعي لكلية الطب.

وحول مشروعات جامعة دمياط بلغت تكلفتها نحو مليار و375 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مجمع المعامل المركزية وتجهيز مجمع الفصول الدراسية، واستكمال الأعمال الإنشائية لمستشفى جامعة دمياط التعليمي ومستشفى الطلبة، فضلًا عن إنشاء مباني إدارية لعدد من الكليات.

وبشأن مشروعات جامعة المنيا بلغت تكلفتها نحو مليار و287 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مباني للكليات ومدرجات ومستشفى الكبد وملحق لها، واستكمال مستشفى مستشفى النساء والتوليد ومركز الأورام ومبنى إقامة المرضى والعيادات.

أما مشروعات جامعة مطروح بلغت تكلفتها نحو مليار و222 مليون جنيه، ومن أهمها مبنى إدارة الكليات، وإنشاء مجمع المدرجات والفصول الدراسية، ومجمع المعامل والورش، ومبنى الخدمات والأنشطة الطلابية، ومبنى الاختبارات الإلكترونية.

وفيما يخص مشروعات جامعة العريش بلغت تكلفتها نحو مليار و199 مليون جنيه، ومن أبرزها إنشاء مباني عدة كليات، ومباني إسكان للطلاب والطالبات، ومعامل ومدرجات مركزية، وعيادات طبية.

وفيما يخص أيضًا مشروعات جامعة سوهاج بلغت تكلفتها نحو مليار و198 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مبنى الإسكان الطلابي، ومبنى الإدارة المركزية وعدد من مباني الكليات ومبنى مستشفى الطوارئ.

وحول مشروعات جامعة الوادي الجديد بلغت تكلفتها نحو مليار و64 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء عدة مباني للكليات وملاعب ومباني إدارية، وكذلك رفع البنية التحتية وتأهيل وتطوير مباني الكليات لتكون جاهزة لتطبيق الاختبارات الإلكترونية.

وفيما يخص كذلك مشروعات جامعة جنوب الوادي بلغت تكلفتها نحو 958 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مجمع مدرجات ومعامل ومباني إسكان للطلاب، وإنشاء كليتي العلاج الطبيعي والألسن، وكذلك إنشاء مستشفى (صحة المرأة)، لتكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

أما بشأن مشروعات جامعة المنوفية بلغت تكلفتها نحو 921 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مبنى العيادات الخارجية، وإنشاء مباني العديد من الكليات، وكذلك إنشاء المكتبة المركزية ومدينة الأمل الطلابية، ورفع كفاءة مباني الجامعة.

وبشأن مشروعات جامعة المنصورة بلغت تكلفتها نحو 837 مليون جنيه، ومن أهمها استكمال إنشاء مراكز طبية بمستشفيات الجامعة، ومستشفى الباطنة التخصصي، ومبنى البحوث الطبية، ومعهد أبحاث الطاقة، وسيتم بناء مبنى زراعة الكبد.

أما مشروعات جامعة بني سويف بلغت تكلفتها نحو 736 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مبنى العيادات الخارجية وتأهيل الأطفال ذوي الهمم، وإنشاء مباني للكليات وورش هندسية، واستكمال إنشاء المستشفى الجامعي وانشاء ملحق للمستشفى الجامعي (الأورام).

وحول مشروعات جامعة حلوان بلغت تكلفتها نحو 442 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مجمع الفنون والثقافة وتطوير مستشفى بدر الجامعي، وتطوير عدد من الكليات، وإنشاء وتطوير معامل الكليات وتجديد مباني المدن الجامعية.

وبخصوص مشروعات جامعة الزقازيق بلغت تكلفتها نحو 414 مليون جنيه، فقد تم إنشاء مباني إدارية وخدمية بالجامعة، واستكمال مستشفى الطوارئ، ومباني بعض الكليات.

أما بخصوص مشروعات جامعة السويس بلغت تكلفتها نحو 371 مليون جنيه، ومن أبرزها إنشاء عدة مباني للكليات ومجمع المدرجات ومباني إدارية وورش تدريبية وفصول دراسية، ومجمع معامل مركزية.

وبشأن مشروعات جامعة الفيوم بلغت تكلفتها نحو 362 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مبنى معهد الدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، وإنشاء مباني للكليات ومدرجات مركزية، وإنشاء شبكة طرق بأرض الجامعة بمدينة الفيوم الجديدة.

مشروعات جامعة قناة السويس بلغت تكلفتها نحو 357 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مدرجات ومباني إدارية للكليات ومدينة الطالبات، وتجهيز غرفة مركز المعلومات بالمستشفى الجامعي، ورفع كفاءة معهد (الأفرو آسيوي) بالجامعة، ورفع كفاءة العمليات الكبرى والعناية المركزة بمستشفيات الجامعة وإنشاء مصنع الأدوية التعليمي لكلية الصيدلة.

مشروعات جامعة الأقصر بلغت تكلفتها نحو 332 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء كليات الطب والعلوم والتربية، وتطوير وتأهيل مركز الاختبارات الإلكترونية، ورفع كفاءة المدن الجامعية بمدينة طيبة الجديدة.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن دعم الدولة الكبير للجامعات الحكومية أسفر عن زيادة عدد الجامعات الحكومية إلى 27 جامعة، بإضافة جامعات جديدة خلال الفترة الماضية (مطروح والأقصر والوادي الجديد) وقريبًا جامعة الغردقة، بالإضافة إلى زيادة عدد الكليات في مختلف التخصصات العلمية والتي أصبحت 442 كلية و24 معهد فني تمريض و37 دراسات عليا، مشيرًا إلى أن المشروعات التنفيذية الكبرى التي يتم تنفيذها بالجامعات الحكومية في مختلف ربوع مصر تبرهن على الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للتعليم العالي، مؤكدًا أن المشروعات التنفيذية في الجامعات الحكومية تهدف إلى استيعاب الإقبال المتزايد على التعليم العالي، وخاصة أن النسبة الأكبر من الطلاب لاتزال تلتحق بالجامعات الحكومية التي أصبحت تقدم العديد من البرامج الدراسية المتقدمة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى تلبية احتياجات سوق العمل.