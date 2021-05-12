26 ألف طلب لتقنين أراضي وضع اليد بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها عازمة علي استرداد حقوق الدولة من خلال وضع خطة إستراتيجية لمكافحة الفساد و إعداد دليل السياسات والإجراءات وعرض مؤشرات لقياس الأداء للتعرف على مدى رضا المواطن عن الخدمة المقدمة له مؤكداً أن الدولة حريصة علي تصحيح كافة الأوضاع الخاطئة.

وأوضح المحافظ أن الخطة التي وضعتها المحافظة في مكافحة الفساد شملت جميع القطاعات ومنها قطاع إسترداد الأراضي الزراعية و أملاك الدولة مؤكداً أنه لن يفرط فى شبر واحد من الأراضي وسيتم محاسبة المتعديين بكل حزم وقوة تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

وأكد المحافظ أن عدد طلبات تقنين أراضي الدولة المقدمة من المواطنين بلغت 26 ألف و164 طلب تضمن 16 ألف و352 طلب خاص بأراضي البناء بإجمالي مساحة 4 مليون و707 ألف و831 متر مربع و9812 طلب خاص بالأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 53 ألف و127 فدان .

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ تسابقت مراكز ومدن المحافظة في تحقيق أعلي نسبة معدلات في إجراء المعاينات والإنتهاء من إبرام العقود النهائية حيث جاء مركز الحسينية في المركز الأول بإجمالي عدد معاينات 3066 طلب يليه في المركز الثاني مركز فاقوس بإجمالي عدد معاينات 2469 طلب ويليه في المركز الثالث مركز أبو حماد بإجمالي عدد معاينات 1256 طلب يليه في المركز الرابع مركز بلبيس بإجمالي عدد معاينات 1161 طلب ويليه في المركز الخامس مركز كفر صقر بإجمالي عدد معاينات 1020 طلب.