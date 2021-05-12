طوارئ في مستشفيات الإسماعيلية لاستقبال مصابي غزة

أعلنت مستشفيات الإسماعيلية المركزية ومستشفي جامعة قناة السويس، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ القصوى استعداداً لنقل المصابين من قطاع غزة للمستشفى.

رفع الطوارئ القصوى في الإسماعيلية وشرق القناة

وكشفت مصادر مسؤولة أن حالة الطوارئ تم رفعها في مجمع الإسماعيلية الطبي المفتتح حديثاً وفي مستشفي القنطرة شرق المركزي ومستشفي جامعة قناة السويس.

وقالت المصادر إن حالة الطوارئ شملت استدعاء كافة الفرق الطبية، واستشاريّ الجراحة والحروق والعظام والجهاز العصبي والتخدير، وتجهيز غرف العمليات وأطقمها.

ونفت المصادر نقل أي من الكوادر الطبية من المستشفيات إلي قطاع غزة، مشيرة إلى أن معظم التجهيزات ستتم داخل مستشفي العريش بمحافظة شمال سيناء.

نقل فرق طبية وأجهزة لشمال سيناء

وقالت المصادر: «يمكن نقل بعض الأطباء وبعض الأجهزة والفرق الطبية لدعم مستشفي العريش حال دخول أي حالات من قطاع غزة إلي شمال سيناء».

وأشارت المصادر إلى أن عبور الحالات لمستشفيات الإسماعيلية أو القاهرة تتم بتنسيقات أمنية للعبور من شرق القناة إلي الجهة الغربية.

صحة شمال سيناء تعلن حالة الطوارئ

وفي شمال سيناء أعلنت مديرية الصحة أن مستشفى العريش العام جاهز لاستقبال أي من الحالات القادمة من قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلى على أهالى القطاع والتصعيد الأخير بعد أحداث المسجد الأقصى.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير الصحة بشمال سيناء، إنه تم رفع حالة الطوارئ في مستشفى العريش العام، ومستشفى بئر العبد المركزي، وتم تعليق إجازات عيد الفطر المبارك لبعض الأطباء والأطقم الطبية والتمريض.

وأضاف «شوكة»، أن مستشفيات شمال سيناء على قدر كبير من المسؤلية ولها تجارب فى علاج المرضى والمصابين، وأن أطباء البروتوكول القادمين من 4 جامعات مصرية «الأزهر، الزقازيق، المنصورة والقاهرة»، يتواجدون بصورة مستمرة طوال أيام الأسبوع فى مستشفى العريش العام.

220 مصاب آخر احصائية للمصابين

وشهدت فلسطين أمس أحدث ساخنة في ثان أيام معركة «سيف القدس»، التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية، ضد الإنتهاكات الإسرائيلية.

وتسببت الأحداث في رفع حالة الطوارئ في بعض المدن وإيقاف رحلات الطيران من وإلى مطار بن جوريون، إضافة إلي ضرب خط إيلات عسقلان النفطي، كما وصلت الصواريخ الفلسطينية إلي كلاً من تل أبيب واللد وبئر السبع وعسقلان وأسدود.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43 شهيدا من بينهم 13 طفلا و3 سيدات و296 إصابة.