حظك اليوم الخميس 13-5-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يحرص الكثير من الناس على متابعة كل جديد في عالم الأبراج ومعرفة حظك اليوم، ويجدون متعة في معرفة الصفات التي يتميزون بها، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يجعلك أكثر تفاؤلا وهدوءً وتتبادل المعرفة مع الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويدفعك للتعبير عن نفسك وعن مشاعرك وتعرف كيف تجعل الطرف الآخر يحترم حقوقك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

راجع جيدا حساباتك وخطواتك لتزداد فرص نجاحك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك إطلالة مشرقة فقط حافظ على اللباقة لتحصل على التقدير.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اقتران القمر مع عطارد يمدك باليقظة وسرعة البديهة، ويجعلك أكثر استعدادا للتغيير والتطور.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع فينوس في برجك يجعلك متألقا وتمارس جاذبية قصوى خاصة مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يساعدك أن تنظر للأمور نظرة تأمل، فقط اهتم بصحتك والزم الكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بعدم الظهور وعدم الزهو بنفسك، ومن المهم ألا تتكلم اليوم عن حياتك وأخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة الراحلة وردة، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

رغم الضغوط؛ القمر في منزل المشروعات يمدك باليقظة والطاقة واليوم تساعدك نصائح المحبين وترشدك لطريق الصواب.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوقت مناسب للتواصل بنجاح مع الأحباب والأصدقاء وقد يغير ذلك تفكيرك بشكلٍ ما وتجد سعادتك اليوم معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة دينا فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر وعطارد معاكسان، ومن غير المناسب أن تتسرع في اتخاذ قرارات اليوم.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في وضع معاكس ما يسبب لك الضغوط، وعليك أن تتمالك أعصابك لتغير أي انطباع خاطئ بالبرهان والأدلة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يجعلك تخطط جيدا أو تميل للمغامرة وتدرس أمرا جديدا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اتبع حدسك وإحساسك فأنت اليوم مُلهم ومُقنع ويعدك الفلك بالفرح ويمدُك بالقدرة على إبهار من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمود البزاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وتستطيع أن تقوم اليوم بالدور المناسب في مختلف المواقف وفي البيع والشراء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، فينوس في منزلك الثامن يساعدك على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، حاول أن تكون متماسكا لتثبت صلابتك وجدارتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب اليوم الدخول في مناقشات حادة مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان كريم فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل والصحة مما يشحذ طموحك ويدفعك للتقدم بقوة مهما كانت الضغوط.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب تساعدك على التأثير فيمن تحب وتعبر جيدا عن مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان محمد الشرنوبي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

عطارد في وضع داعم ويساعدك ذلك أن تعبر عن أفكارك بذكاء وتعرف كيف تفرض أسلوبك بأناقة وذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في منزل الحب والفرص متاحة وواعدة لإصلاح علاقات شخصية فلا تضيعها وقد تعالج الروتين بالتجديد.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المذيع أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق، كن مستعدا لاستقبال مستجدات وتطورات غير متوقعة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر معاكسان وعليك اليوم أن تهتم بمن تحب وتقوم بدورك العائلي حتى وإن كان ضد إرادتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.