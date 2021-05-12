إعدام 300 شيشة تم ضبطها بمقاهي مخالفة في البحيرة

حملات مكثفة استمرت على مدار شهر رمضان المعظم، شنتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، استهدفت المقاهي والكافتيريات والمحلات المخالفة لإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام عدد كبير من الشيشة التي تم ضبطها بالمقاهي، وتحرير محاضر للمخالفين.

تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

قالت مصادر بديوان عام محافظة البحيرة، إن الحملات التي شنتها الوحدات المحلية، أتت في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، الخاصة بآليات عمل المطاعم والكافتيريات والمقاهي ومنع تقديم الشيشة بها، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

توجيهات محافظ البحيرة لمواجهة كورونا

وأفادت المصادر أن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أصدر توجيهات بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال والمواقف والكافتيريات لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات وردع المخالفين.

إعدام 300 شيشة بكوم حمادة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، برئاسة اللواء عماد الدكروري، حملات مكثفة استهدفت المقاهي والكافتيريات المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، أعمدت خلالها 300 شيشة تم مصادرتها من المقاهي والكافيهات المخالفة خلال حملات المتابعة التى تم تنفيذها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير 24 محضرا لعدم التزام بارتداء الكمامات

وشنت أمس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة المهندس عادل عبد الكريم، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة بالديوان العام، عدة حملات بشوارع وميادين دمنهور للتأكد من التزام المحال المعنية والمقاهي بالغلق، وكذا التزام المواطنين بارتداء الكمامات بالأماكن المقررة وخاصة بوسائل الموصلات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 24 محضر عدم ارتداء كمامة، وعدد 2 إنذار بيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.