تعرف على ضوابط الأوقاف لصلاة عيد الفطر بالمنيا

ساعات معدودة ويبدء شهر شوال وعيد الفطر المبارك، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غرة شهر شوال فلكيا غدا الخميس 13 مايو «عيد الفطر المبارك»، وصلاته في المنيا 5:33 صباحا.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، مولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم أمس الثلاثاء 29 من رمضان، الموافق يوم الرؤية 11/5/2021م.

موعد صلاة العيد بالمنيا

كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك بالمنيا وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك في تمام الساعة 5:33 صباحا.

ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجري الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهي بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتي يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهي السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

ضوابط حضور صلاة عيد الفطر 2021 بالمنيا

وأعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا، ضوابط حضور المصلين لصلاة العيد، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

«الوطن»، ترصد الضوابط التي أقرتها مديرية الأوقاف لحضور صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري، وذلك بعدما جرى مناقشتها مع مديري الإدارات الفرعية و قيادات المديرية، خلال اجتماع لبحث آليات إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد فقط دون الساحات.

ضوابط حضور صلاة عيد الفطر بالمنيا:

1. ارتداء الكمامة.

2. اصطحاب المصلى الشخصي.

3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

4. استمرار عدم فتح دورات المياه.

5. فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة على أن يكون وقت التكبيرات سبع دقائق وخطبة العيد عشر دقائق.

6. فتح مصليات السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية.

7. عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق والتنبيه، مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.