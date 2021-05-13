اعترافات قاتل صديقه في السويس: راجل وحداني.. ورميت جثته للكلاب

اعترف «ح. أ»، 36 سنة، سائق، بتفاصيل قتل صديقه، مدير بشركة رأس غارب، 66 سنة، وسرقة 170 ألف جنيه منه، وإلقاء جثته بمنطقة جبلية في محافظة السويس.

وقال المتهم إن المجني عليه صديقه، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يعمل لديه سائقا على سيارة نقل، ولظروف شخصية خاصة توقف عن العمل لديه، لكن علاقتهما ظلت قائمة حتى اتصل به الأخير وأبلغه أنه سيبيع السيارة النقل القديمة التي كان يعمل عليها، وسيشترى أخرى جديدة

المتهم: كنت أمر بظروف صعبة

وأوضح المتهم في التحقيقات، أنه كان يمر بظروف مالية صعبة في تلك الأيام، واتصل به المجني عليه لمرافقته في بيع السيارة، وشراء أخرى، فتوجه إليه وسافرا الى القاهرة وكانت بصحبتهما صديقة لهما، ربة منزل، 33 سنة، فباعوا السيارة بمبلغ 170 ألف جنيه، وأعطى المجني عليه المبلغ لصديقتهما؛ كي تحتفظ به لديها.

اتفاق على القتل

وأشار المتهم إلى أنه في أثناء عودتهم من القاهرة ليلا، أبلغ صديقتهما في السيارة أنه ينوي قتل المجني عليه وسرقة المبلغ، فوافقته، وعقب ذلك اوقف السيارة التي كانوا يستقلونها وأبلغه أنها قد تعطلت، وعندما نزلوا لإصلاحها، ضربه على رأسه بماسورة حديد، ثم ألقيا جثته فى منطقة جبلية، وفرا هاربين بالمبلغ، منوها إلى أن ما شجعه على الجريمة أن صديقه «راجل وحداني ومحدش هيشك فيا، وممكن محدش يلاقي جثته؛ لأن رميتها للكلاب وكانت هتاكلها»

حبس المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين، عقب ورود بلاغا لقسم عتاقة، بالعثور على جثة، 66 سنة، مدير بشركه برأس غارب، مقيم بدائرة قسم رأس غارب بالبحر الأحمر، في حالة تحلل بالمنطقة الجبلية، دائره القسم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من سائق، 36 سنة، مقيم بدائرة قسم رأس غارب بأمن البحر الأحمر، وربة منزل، 33 سنة، مقيمة بذات العنوان، وأقامت رفقة المتهم الأول.

وتربط المتهمين علاقة صداقة بالمجني عليه، لسابقة عمل الأول سائق على سيارة نقل خاصة بالأخير وبيعها والاحتفاظ بثمنها 170 ألف جنيه طرف الثانية، لحين شراء سيارة جديدة، ونظرا لاحتياجهما للمال عقدا العزم على التخلص من المجني عليه والاستيلاء على المبلع المالي، وهربا إلى قرية دندرة، دائرة مركز قنا «أصل موطن الأول»، فتمت إحالة المتهمين للنيابة التي قررت حبسهما بعد إقرارهما بالواقعة.