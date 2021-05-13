حظك اليوم الخميس 13-5-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

يتصف مواليد برج السرطان بالخيال الواسع، والإخلاص، والعاطفة، وتقدم الوطن استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يساعدك أن تنظر للأمور نظرة تأمل، فقط اهتم بصحتك والزم الكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بعدم الظهور وعدم الزهو بنفسك، ومن المهم ألا تتكلم اليوم عن حياتك وأخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة الراحلة وردة، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.