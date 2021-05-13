حظك اليوم الخميس 13-5-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

يتصف مواليد برج الأسد بالإبداع، والعاطفة، والكرم، وطيبة القلب، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

رغم الضغوط؛ القمر في منزل المشروعات يمدك باليقظة والطاقة واليوم تساعدك نصائح المحبين وترشدك لطريق الصواب.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوقت مناسب للتواصل بنجاح مع الأحباب والأصدقاء وقد يغير ذلك تفكيرك بشكلٍ ما وتجد سعادتك اليوم معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة دينا فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.