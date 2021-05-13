حظك اليوم الخميس 13-5-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العذراء ينتقد الآخرين بشكل لاذع دائمًا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر وعطارد معاكسان، ومن غير المناسب أن تتسرع في اتخاذ قرارات اليوم.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في وضع معاكس ما يسبب لك الضغوط، وعليك أن تتمالك أعصابك لتغير أي انطباع خاطئ بالبرهان والأدلة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.