بدء تطعيم سائقي التاكسي في شرم الشيخ بلقاح كورونا

إتخذت محافظة جنوب سيناء كافة الإجراءات الخاصة بحماية العاملين في القطاع السياحي من الإصابة فيروس كورونا المستجد.

تطعيم جميع سائقي التاكسي

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى البدء في تطعيم سائقي التاكسي بمدينة شرم الشيخ، ضمن خطة المحافظة لتطعيم جميع العاملين في القطاع السياحي بكافة المدن السياحية بجنوب سيناء.

وأكد المحافظ أنه من المخطط استهداف تطعيم جميع سائقي التاكسي، بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار استكمال تطعيم العاملين في القطاع السياحي بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والغرف الفندقية بالمحافظة.

تطعيم جميع العاملين بالمراكب واللنشات البحرية بشرم الشيخ

وأوضح أنه من المقرر تطعيم جميع العاملين بالمراكب واللنشات البحرية بشرم الشيخ، وذلك حرصا علي صحة وسلامة العاملين بالقطاع السياحي، واستعداداً للموسم السياحي.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الذي عقده محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، والدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة والسكان، والعميد أحمد فتحي مدير مرور جنوب سيناء، واللواء خالد متولي، المشرف على مركز العمليات بالمحافظة.

وطالب محافظ جنوب سيناء، الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة والسكان، بتقديم كافة لتسهيلات لحصول المواطنين على لقاح فيروس كورونا.

وناشد محافظ جنوب سيناء جميع السائقين بالتعاون مع الفرق الطبية، وإدارة مرور جنوب سيناء والالتزام بالتطعيم حرصًا على صحتهم.

قرب الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا

وأوضح أن مديرية الصحة أوشكت على الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا، كدعم من وزارة الصحة للقطاع السياحي، وحرصًا على صحة وسلامة كافة العاملين بالقطاع، ويجري التطعيم داخل المنشآت السياحية بكافة المدن السياحية بالمحافظة، لتخفيف أعباء السفر والتنقل لمستشفى شرم الشيخ الدولي، ويجري التطعيم للعاملين الذين سجلوا على الموقع الإلكتروني رغبتهم في الحصول على التطعيم.

وأكد المحافظة أن التطعيم يجري وسط إجراءات احترازية مشددة، بعد توقيع الكشف والفحوصات الطبية اللازمة على متلقي اللقاح.

وأثنى المحافظ على قرار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، الخاص بتطعيم العاملين بالقطاع السياحي، لكون هذا القرار يسهم بدرجة كبيرة في تنشيط حركة السياحة سواء كانت داخلية أم خارجية.