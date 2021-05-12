جرائم في نهار رمضان.. «رسل الشيطان» يسفكون الدماء بلا رحمة

رغم قدسية شهر رمضان الكريم، وما يحمله من روحانيات وتهذيب للأنفس بالصوم عن الأكل والشرب وكل ما حرّم الله، إلا أن شهوة الدم لدى النفس البشرية، لا تبالي بحرمة شهر كهذا أو عدمه، فهذا شاب يقتل والده، وهذا عاطل يقتل زوجة شقيقه، وذلك أب يقتل زوجته وأبناءه، لأسباب قابلة للحل إن تحلى الطرفان بالهدوء وضبط النفس.. لكن قرار الموت لدى القاتل يكون أسرع، والسكين تتحدث قبل اللسان والعقل، وحديثها يكون بالدم، ولغتها هي إزهاق الروح، حتى وإن كان فى رمضان.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أبرز هذه الجرائم:

عامل يقتل زوجته وأولاده:

شهدت محافظة الفيوم، المذبحة الأكبر خلال شهر رمضان المعظم والأكثر بشاعة، حيث أقدم عامل من قرية الغرق بحري التابعة لمركز إطسا، على التخلص من أسرته بذبح زوجته وأبناءه، وبعدها حاول التخلص من حياته منتحرا إلا أنه فشل، واستجمع قواه ثم توجه إلى مركز شرطة إطسا، وسلّم نفسه معترفَا بجريمته التي ارتكبها بسبب تراكم الديون عليه والضغوط التي تعرض لها من الدائنين، وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات، ومن المقرر إحالته للمحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات.

عاطل يذبح والده

ومن الفيوم إلى الهرم، حيث شهدت منطقة الهرم، جريمة عائلية الأسبوع الماضي، حيث ذبح عاطل والده بعدما رفض زواجه من فتاة يحبها لكونه عاطلًا، الأمر الذي أثار غضب الابن المتهم فقرر التخلص من والده، حيث عاجله بضربة على رأسه حتى سقط أرضا، ولما تأكد أنه فقد الوعي استل سكينًا وذبحه، وتمكنت قوات الأمن من القبض عليه، واعترف بارتكاب الجريمة.

أم تقتل رضيعتها

وفي منتصف شهر رمضان، ألقت متهمة سودانية ابنتها من نافذة شقتها بالطابق الخامس بمدينة 6 أكتوبر، قاصدة قتلها لمرورها بأزمة نفسية نتيجة انفصالها عن زوجها.. وأكدت التحريات أن خلافا نشب بين المجني عليها وزجها، الذي اصطحب أبنائه الكبار منها، وترك لها الرضيعة المجني عليها، وتمكنت الشرطة من القبض على الأم بعد تلقي بلاغ من الأهالي بالجريمة، واعترفت بارتكاب الحادث، وأمرت النيابة العامة بحبسها على ذمة التحقيقات.

موظف يقتل زوجة شقيقه

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على موظف أمن فى عرب غنيم بحلوان، بتهمة قتل زوجة شقيقه بسبب خلافات بينهما، المتهم قال إنه يعاني من اضطرابات نفسية بسبب وفاة زوجته قبل عدة أشهر، وأكد أنه كان على خلاف مع زوجة شقيقه، واستلّ سكينا وعاجلها بعدة طعنات أودت بحياتها فى الحال، وفشلت محاولات إسعافها فى مستشفى حلوان العام.

يقتل زوجته لشكه فيها

وإلى الإسكندرية، حيث استدرج زوج زوجته لإحدى المناطق الزراعية بحجة التنزه قبل الإفطار، ضرب رأسها بقطعة حديدية فقدت الوعي على إثرها، ثم قتلها، بسبب شكه في سلوكها، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، حيث اعترف بارتكاب الجريمة، مبررا ذلك بشكه فيها المتكرر، وخلافاتهما المستمرة.

فرّان يقتل زميله

وفي الإسكندرية أيضأ، وتحديدا منطقة مينا البصل، قتل فرّان زميله بسبب خلاف نشب بينهما واستولى على هاتفه المحمول ولاذ بالفرار، وقالت التحريات إن البداية كانت بالعثور على جثة الشاب المجني عليها مقتولا داخل غرفة ملحقة بالمخبز الذي يعمل به، وأكد مالك المخبز أن عاملا أخرا كان يبيت معه لكنه غير موجود، وبدأت عمليات البحث حتى تمكنت من القبض على المتهم الذي اعترف بالجريمة، وأكد أن خلافا نشب بينهما فقتله، وأمرت النيابة بحبسه بعدما مثّل الجريمة.

ذبح سائق في المنوفية

أما المنوفية، فقد شهدت جريمة ذبح شاب على يد سائق بسبب الخلاف على أولوية المرور بينهما فى إحدى قرى مدينة منوف، وأكدت التحريات أن المتهم وهو سائق توك توك، تشاجر مع المجني عليه بسبب الخلاف على أولوية المرور فى إحدى القرى، ونشبت بينهما مشادة كلامية سرعان ما تطورت وقتله المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.