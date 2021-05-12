فضل الليلة الأخيرة من رمضان.. إمام مسجد بأسوان يوضح

طالب الدكتور عبدالله منصور السواوي، إمام وخطيب مسجد كيما بمدينة أسوان، بضرورة اغتنام فضل الليلة الأخيرة من شهر رمضان، قبل قدوم عيد الفطر المبارك، واصفًا إياها بأفضل الليالي في العشر الأواخر من رمضان، وتأتي في المنزلة بعد ليلة القدر.

فضل الليلة الأخيرة من رمضان

وقال منصور، إن لله في أيام دهره لنفحات فيجب علينا أن نتعرض لها ونغتنمها ومن الليالي المهمة في العشر الأواخر من رمضان، هي الليلة الأخيرة من الشهر الكريم، ووردت أحاديث نبوية شريفة كثيرة في فضلها وعلينا أن نغتمنها، فالليلة الأخيرة من رمضان هي من أشرف الليالي بعد ليلة القدر، فالليلة الأخيرة وردت فيها أحاديث من نوعين، أحدهما بتحري ليلة القدر فيها، كما جاء في الحديث الشريف، «التمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها»، والوتر في الواحد والعشرين، والثالث والعشرين، إلى أن قال: وفي التاسع والعشرين، أو في الليلة الأخيرة، مع أن الليلة الأخيرة من ليالي الشفع إذا كانت ليلة الثلاثين، ومع هذا أمر عليه الصلاة والسلام بتحري ليلة القدر فيها».

العتق من النار

وتابع منصور: وفي حديث آخر ورد فيمن فضائل الليلة الكريمة هي «العتق من النار» قال عليه الصلاة والسلام: «يعتق الله عز وجل في كل ليلة من ليالي رمضان ستمائة ألف»، في كل ليلة من أول رمضان، «فإذا كان في آخر ليلة اعتق من النار بعددهم جميعًا»، فيتفضل الله عليهم بقدر العدد الذي اعتقه وزيادة، فإنها ليلة الأنفاس الأخيرة في رمضان، والساعات المقبلة هي آخر الساعات ينبغي أن يكون حرص المؤمن على اغتنامها أشد ما يكون، وربما تكون لحظات في آواخر الوقت هي سبب المغفرة والقبول عند الله تعالى فعلى الجميع المسارعة باغتنامها، بزيادة ركعات وإنفاق في سبيل الله، والتصدق فعسى الله أن ينقذنا جميعًا».