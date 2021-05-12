مصدر: رفع درجة الاستعداد لتطبيق خطة تأمين المواطنين فى العيد بلا تهاون

قال مصدر أمنى، إن وزارة الداخلية رفعت درجة الاستعداد القصوى لتأمين المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك وتأكيد الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، موضحا أنه تم توجيه رجال الشرطة بمتابعة تنفيذ قرارات الغلق للمحال فى التاسعة مساء وغلق كافة المقاهى وتسيير دوريات أمنية للتأكد من تنفيذ قرارات الغلق.

غلق الشواطىء والحدائق

وأضاف المصدر أنه سيتم تكثيف الانتشار الأمنى بالشوارع والميادين ومتابعة غلق الشواطىء والحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية ومنع ارتيادها من قِبل المواطنين، ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

تنفيذ قرارات الغلق بلا تهاون

ولفت المصدر إلى أن وزير الداخلية شدد فى اجتماعه الأخير مع مديرى الأمن ومساعدى الوزير على أن تلك القرارات يجب أن تتم بمنتهى الجدية والالتزام دون تهاون، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مع مراعاة البُعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، لاسيما للمواقف الطارئة باعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.

تأمين المنشآت وحملات لمديرى الامن

وبالتزامن مع ذلك ذكر المصدر أنه تم الدفع بقوات لتأمين كافة المنشآت المهمة والحيوية بالدولة، لاسيما خلال فترة العيد والمتابعة والتصدى بمنتهى الحسم لأي محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع كما سيقوم مديرو الأمن بالمرور على الخدمات لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أي طوارئ.