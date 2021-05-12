مسلسل نسل الأغراب الحلقة 30 والأخيرة.. جليلة تحاول قتل غفران

كان الجمهور على موعد اليوم مع حلقة جديدة من مسلسل نسل الأغراب الحلقة 30 والأخيرة لـ أحمد السقا وأمير كرارة على شاشة قناة أون إي.

مسلسل «نسل الأغراب» الحلقة 30 والأخيرة

وشهد مسلسل نسل الأغراب الحلقة 30 والأخيرة كثير من الحزن والصراعات والانتقام بين أبطال العمل ووفاة الكثير من الأبطال.

وكان من بين أحداث المسلسل ذهاب عساف الغريب الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا لبكري كبير الغجر الذي يجسد دوره عماد زيادة وأخبره أنه سيقتله وبالفعل تشاجروا سويا بالأيدي حتى أطلق عساف الغريب الرصاص عليه وقتله هو ووالده.

وتتوالى الأحداث وتذهب جليلة التي تجسد دورها مي عمر بالسلاح لقصر غفران الغريب لتنتقم منه وعاتبته على ما فعله في حق حمزة الذي يجسد دوره أحمد مالك وقتله له وخلال النقاش يعترف غفران لجليلة بأنه هو أيضا من قتل شقيقها علي الغريب وأيضا والدها.

وبعدها تحاول جليلة أن تطلق عليه الرصاص لقتله ولكن تتدخل والدته الست شامية التي تجسد دورها الفنانة أحلام الجريتلي وتنقذه من الموت فيأخذ غفران السلاح ويحاول قتل جليلة ولكنه لم يستطع فتذهب.

مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ودياب وفردوس عبدالحميد ودياب وإدوارد ومي عمر وسلوى عثمان ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.