«إنستجرام» يطرح ميزة جديدة لمستخدميه

أعلن تطبيق إنستجرام، ميزة جديدة طرحها، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين، إضافة الضمائر الشخصية التي تمثلهم إلى ملفات التعريف الخاص بهم.

وقال موقع the indian express، إن تطبيق «إنستجرام»، عمل على إضافة ما يصل إلى أربعة ضمائر إلى ملف تعريف إنستجرام الخاص بالمستخدمين، الذي سيظهر بجوار اسم المستخدم.

صرح انستجرام، بأنه يمكن للأشخاص ملء نموذج لإضافة ضمير، في حالة عدم توفره بالفعل، ويوجد 41 ضميرا متاحا حاليا على التطبيق، وسمح «فيس بوك»، الذي يمتلك «إنستجرام» للمستخدمين، بتعريف ضمائرهم منذ عام 2014، لكنها كانت مقتصرة على: «هو/ هي» و«هي/ هي» و«هم/ هن».

ويسمح «إنستجرام» للمستخدمين، باختيار ظهور ضمائرهم علنًا في ملفهم الشخصي، أو لمتابعيهم فقط، اعتمادًا على تفضيلات المستخدم.

ويقدم التطبيق، مجموعة من الضمائر المختلفة التي يمكن للمستخدمين اختيار إضافتها إلى ملف تعريف Instagram الخاص بهم، كما أن هناك خيار مضاف، يسمح للمستخدمين بملء نموذج لإضافة ضمائر غير متوفرة في القائمة الافتراضية للخيارات التي يوفرها انستجرام.

ورغم أن إنستجرام لم يؤكد بعد المناطق المحددة التي تم توفير الميزة فيها، إلا أن منصة التواصل الاجتماعي، أشارت إلى أن الميزة الجديدة متاحة بالفعل في «عدد قليل من البلدان».

وأوضحت أنه عندما تكون الميزة متاحة في منطقتك، ستتمكن من رؤية علامة تبويب «ضمير» جديدة، ضمن قسم «تحرير ملف التعريف».

ويمكنك بعد ذلك كتابة الضمائر التي تريدها، وسيقترح إنستجرام ضمائر من قائمة الخيارات المتاحة، حيث يتيح التطبيق أيضًا اختيار ما يصل إلى أربعة ضمائر ستظهر في ملفك الشخصي، ويوجد خيار يسمح لك بإظهار الضمائر لمتابعيك فقط، يمكنك التبديل بين الخيار إذا كنت تريد ذلك.

ستسمح الميزة الجديدة للمستخدمين باختيار إضافة الضمائر مباشرة إلى ملفاتهم الشخصية بدلاً من الاضطرار إلى جعلها جزءًا من سيرهم، وقد قامت منصات وسائط اجتماعية أخرى أيضًا بتطبيق ميزة مماثلة للسماح للمستخدمين بإضافة الضمائر إلى ملفاتهم الشخصية.