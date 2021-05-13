«القتل بالحضن».. السلطان سليم سبق غفران الغريب في استخدام هذه الطريقة

أثار مشهد قتل الطفل «حمزة»، في الحلقة 29 من مسلسل «نسل الأغرب»، تفاعلا كبيرا بين الجمهور، حيث احتضن الفنان أمير كرارة، الذي يجسد شخصية غفران الغريب، الفنان أحمد مالك، الذي يجسد شخصية حمزة، حتى مات بين ذراعيه، إلا أن هذه الطريقة في القتل، لم تكن المرة الأولى التي تُعرض في الدراما، وسبق أن عُرضت في مسلسل «ممالك النار».

خلال أحداث الحلقة 29 من مسلسل نسل الأغراب، وبعد مقتل نجل «غفران الغريب» -الذي يؤدي دوره أمير كرارة- على يد «عساف الغريب» -الذي يؤدي دوره الفنان أحمد السقا- قرر «غفران» الانتقام لمقتل نجله، وقتل «حمزة»، الذي يجسد دوره الفنان أحمد مالك، والذي تربى في كنفه منذ ولادته بعد زواجه من جليلة، وسجن غفران، وكان يعتبره مثل ابنه وتعلق حمزة به طيلة الأحداث، ورفضه الرجوع لوالده غفران لرفضه له.

«غفران» استشاط غضبا بعد مقتل ابنه، وأخذ «حمزة» بالحضن وضغط عليه بذراعيه حتى مات في حضنه بين ذراعيه.

هذه الطريقة في القتل، سبق وعُرضت في الدراما، من خلال مسلسل «ممالك النار»، حيث قتل السلطان سليم نجل شقيقه خوفا من إمكانية وصوله إلى السلطة.

مسلسل نسل الأغراب من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ودياب وفردوس عبد الحميد وإدوارد ونجلاء بدر ومى عمر ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

وشهدت الحلقة قبل الأخيرة من مسلسل «نسل الأغراب»، قتل غفران الغريب لحمزة، الذي يجسد دوره أحمد مالك، وقال بإنه سيرسله لعساف الغريب على نفس الجمل الذي أرسل له ابنه سليم عليه، الذي يجسد دوره أحمد داش، وأيضا تعرض رئيس المباحث على الغريب الذي يجسد دوره الفنان دياب لحادث سير، وإذ فجأة يجد أن غفران هو السبب وراء ذلك، وتم إطلاق النار عليه من رجال غفران لأكثر من مرة، والرصاصة الأخيرة كانت من سلاح غفران، التي توفي على الغريب بسببها.

وبعدها تعرف جليلة التى تجسد دورها مي عمر، خبر مقتل ابنها حمزة، فتنهار من البكاء، وفي اللحظة ذاتها، تعلم خبر مقتل شقيقها علي الغريب، فيكون مشهد مأساوي.