عاد لينتقم.. تفاصيل سطو موظف مفصول على شركة اتصالات بالوادي الجديد

اعترف «أ. م»، 26 سنة، موظف مفصول من شركة اتصالات، بتفاصيل سرقة فرع الشركة بالوادي الجديد، مؤكدا ارتكابه الواقعة بمشاركة 3 مسجلين خطر، سرقوا كاميرات المراقبة وخزينة الشركة، انتقاما من مديريه؛ لفصله من العمل منذ أكثر من شهرين.

وأوضح المتهم أنه عقب فصله من قبل الشركة، حاول العودة دون جدوى، فقرر الانتقام من الشركة؛ إذ خطط للواقعة بالاشتراك مع 3 مسجلين خطر آخرين، لرغبته في الانتقام من إدارة الشركة لفصله من العمل: «شردوني ولازم أخد حقي».

المتهم: استخرجت نسختين على المفتاح

ولفت المتهم إلى أنه حصل على المفتاح الخاص بالفرع عن طريق مغافلة صديقه «عامل نظافة» بفرع الشركة، واستخرج نسخة عليه منذ حوالي شهر، ثم وفر ملابس خاصة بالعاملين بالفرع «2 تيشرت»، وسلمها للمتهمين الآخرين، وحدد لهم مكان «جهاز وحدة تسجيل كاميرات المراقبة، ومفتاح الخزينة».

ويوم الواقعة توجه 3 متهمين، منهم مستقلين دراجة نارية إلى الفرع، وفتح أحدهم الباب الرئيسي، وتحصل على مفاتيح الخزينة وفتحها، واستولوا على مبلغ مالي، ونزع أحدهم وحدة التسجيل الخاصة بالكاميرات، ثم تخلصوا من الملابس ووحدة التخزين بإلقائهما بأحد المصارف المائية، واقتسامهم المبلغ المالي فيما بينهم، كما أرشدوا عن جزء من المبلغ المستولى عليه، وإنفاقهم الباقي.

القبض على المتهمين

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة الخارجة من مدير فرع إحدى شركات الاتصالات، أنه حال فتحه الفرع اكتشف أن الباب الرئيسي مفتوح، وكذلك باب الخزينة، ومُثبت به المفتاح الخاص بها، وسرقة مبالغ مالية من داخلها، وجهاز DVR الخاص بمنظومة كاميرات الفرع.

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الوادي الجديد، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، لـ3 منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وبعد استئذان النيابة العامة ضبطوا.