«الصحة» عن تنويع مصادر اللقاحات: لا فروق علمية بينها.. لكن الطلب كبير

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، إن الزيادة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في شهر رمضان لم تكن مقبولة، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاحات، إذ تمثل خط الدفاع الثاني ضد كورونا.

وأضاف حسني في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الإجراءات الاحترازية بسيطة ولا تمنع الاحتفال العيد والتمتع به، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات وغسل اليدين وطلب الرعاية الصحية وعدم الإهمال في التعامل مع أعراض والتوجه إلى أقرب وحدة صحية تابعة لوزارة الصحة والسكان.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن التنوع في الحصول على مصادر اللقاحات يرجع إلى الطلب الشديد عليها، وبالتالي فإنه لا يمكن لنوع واحد من اللقاحات أن يغطي كل الشعب، وبالتالي فإن هذا التنوع لا يعبر عن فروقات علمية بين اللقاحات.

وأكد، أن هناك شرطين لدخول أي لقاح مصر، وهما الأمان والفاعلية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أكدت على هذا الأمر: «لا يوجد تقيد في عمر الحاصلين على اللقاح، عدا زيادة أعمار المتلقين عن 18 سنة».

وفي وقت سابق، ناشد حسني المواطنين الحصول على لقاح كورونا، مؤكدًا أن الأمل في انتهاء وباء كورونا، يكون في لقاح واق أو دواء شاف.

وأشار، إلى أن ما يتواجد هو بروتوكولات علاجية لها نسب شفاء مرتفعة، وليس دواء شافيا، لافتًا إلى أن اللقاح لا يقي من العدوى من المرض، لكنه يقي من الأعراض شديدة الخطورة من المرض.

وأتم: «لو تلقى اللقاح وأصيب بالمرض الأعراض تكون بسيطة جدا زي أعراض البرد العادية».