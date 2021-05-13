وزير الرياضة الإسباني: السماح بعودة الجماهير للدوري المحلى

أعلن وزير الرياضة الإسباني، خوسيه مانويل أوريبس، السماح بعودة الجماهير لحضور مباريات كرة القدم في الدوري المحلي.

وأضاف أوريبس، فى تصريحات للصحفيين: «أنه سيتم السماح للجماهير بحضور المباريات بنسبة 30%، في المناطق التي تسجل أقل من 50 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين كل 100 ألف شخص، وفقًا لـ«سكاي نيوز عربية».

وأوضح، أن التنفيذ سيبدأ من مطلع الأسبوع، ليسمح بحضور المشجعين المحليين في المباريات الأخيرة للدوري الإسباني، على أن يرتدي جميعهم الكمامات.

يذكر أن، اسبانيا كانت حظرت حضور المشجعين لمباريات كرة القدم على مستوى المحترفين منذ مارس العام الماضي 2020، بسبب جائحة «كوفيد 19»، وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس تحدث في وقت سابق، عن أمله في عودة الجماهير إلى مباريات الدوري قريبا، بعدما تنهي الحكومة تقييم الوضع.