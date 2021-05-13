«جمارك القاهرة» تحبط محاولة تهريب أدوية بحوزة سيدة قادمة من تركيا

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 في مطار القاهرة الدولي، برئاسة مصطفى السيد، مدير الإدارة، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية في الساعات الأولى من صباح عيد الفطر

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران التركية القادمة من اسطنبول، اشتبه خالد رمضان، مأمور اللجنة الجمركية، في راكبة مصرية الجنسية قادمة من تركيا، تحاول الخروج بحقائبها من صالة الوصول .

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفى.

ضبط علاج أمراض نقص المناعة مخبأة داخل أكياس الشيكولاته والبسكويت

وبالعرض على رضا أبو العزم، نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من: مصطفي بحر، مأمور الجمرك، وإبراهيم حسن، ومحمد يوسف، مديري الحركة، لتفتيش حقائب الراكبة، تبين وجود 31 علبة من عقار Gamanex الخاص بعلاج أمراض نقص المناعة، مخبأة داخل أكياس الشيكولاته والبسكويت، وفي قاع سحري بأسفل حقائبها.

وقرر مصطفى السيد، مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 70 لسنة 2021 بالواقعة، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

إحباط محاولات التهرب الجمركي كافة

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط محاولات التهرب الجمركي كافة.

وتطبق جميع أجهزة الطيران المدني والأجهزة المعاونة وفي مقدمتها سلطات جمارك مطار القاهرة، الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة كافة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بموجاته المتعددة، وتبعاته المختلفة، حرصا على سلامة المسافرين والعاملين، خاصة بصالات السفر والوصول.