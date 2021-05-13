«البلالين والتصوير» أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد في عصر كورونا

كمامات وتباعد اجتماعي بين المصلين، هي أبرز المظاهر التي سيطرت على أول ساعات في عيد الفطر المبارك 2021، بمدينة الإسكندرية، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليصبح مشهد مغاير عما كان عليه الأمر سابقا من احتفالات كبرى على كورنيش الإسكندرية.

صورة بـ«بلونة العيد» مظاهر فرحة عيد الفطر بالإسكندرية

ولم يتبق من مشاهد العيد المعتادة، سوى شراء البلالين والتصوير بها، بينما ابتعد المواطنون عن التواجد على كورنيش الإسكندرية في ظل تكثيف أمني مشدد لمنع التجمعات، لتبقى الصورة برفقة «بلونة العيد» هو المشهد الأبرز.

وكانت صلاة عيد الفطر بالإسكندرية، قد انطلقت صباح اليوم، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث تواجد المصلين منذ الساعة الرابعة فجرا، وجلسوا في مسافات متباعدة مرتدين الكمامات الطبية.

وانتقلت «الوطن» إلى مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل، وسط الإسكندرية، لرصد احتفالات العيد، التي سادها الحذر وغياب الساحات الخارجية، تطبيقا للإجراءات الاحترازية، بينما لم تمنع كورونا من أخذ الصور التذكارية.

المصلون يلتزمون بالإجراءات الاحترازية في صلاة العيد

والتزم المصلون بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها مديرية أوقاف الإسكندرية برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، والتي تمثلت في ارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار عدم فتح دورات المياه، و فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة، على أن يكون وقت التكبيرات سبع دقائق وخطبة العيد عشر دقائق.