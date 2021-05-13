مصرع سيدة وفتاة وإصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بجنوب سيناء

لقيت فتاة وسيدة مصرعهما، وأصيب 6 آخرون، اليوم الخميس، في أول أيام عيد الفطر المبارك، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «سانت كاترين - دهب» بمحافظة جنوب سيناء.

وتلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم، بلاغًا من مأمور قسم شرطة مدينة سانت كاترين، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص رقم (43631 - د. ج ) القاهرة، بالقرب من مطار سانت كاترين، على طريق «سانت كاترين – دهب».

وأسفر الحادث عن مصرع اثنين، هما بسمة شعبان حسين إبراهيم، 24 عامًا، وسميرة أحمد عيد الجرحي، 41 عاما، وكلاهما من محافظة الجيزة، وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة مستشفى سانت كاترين.

وأصيب 6 أشخاص في الحادث، هم: محمود عبدالوهاب محمد، 20 عاما، من محافظة الجيزة، بكسر في الفخذ والعظام، ومدحت علي أحمد، سائق الميكروباص، 33 عامًا، من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وعبدالعزيز كريم عبدالعزيز، 20 عامًا، من العمرانية بمحافظة الجيزة، وجرى نقل الثلاثة إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، بالإضافة إلى آية محمود أحمد، 27 عامًا من محافظة الجيزة، وفرح محمد علوان، 18 عاما، ومحسن أشرف حسن، 21 عامًا من محافظة الجيزة، وجرى تحويلهم إلى مستشفى أبورديس العام، بينما نجا من الحادث 3 أشخاص.

وجرى إخلاء موقع الحوادث، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

وأكد المصابون في أقوالهم أنهم كانوا متجهين إلى مدينة دهب، لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك، وانقلب الميكروباص فجأة خلال السير على الطريق، بعد خروجهم من سانت كاترين.

الميكروباص دخل بالخطأ في طريق مطار سانت كاترين

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إنه انتقل إلى موقع الحادث مباشرة، وقد دخل الميكروباص بالخطأ في طريق مطار سانت كاترين، وخلال قيادة السائق للسيارة فوجئ بدوران وكان يسير بسرعة، ما أدى إلى انقلاب السيارة.

وأضاف رئيس المدينة، في تصريح له اليوم، أنه جرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى سانت كاترين، وجرى تحويل 3 حالات إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، ونقلت 3 حالات أخرى إلى مستشفى أبورديس العام، بينما خرج 3 أشخاص من المستشفى، فور التأكد من سلامتهم، وعدم إصابتهم في الحادث.