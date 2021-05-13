مصرع سائق وابنته في حريق سيارة على «الزراعي» بقليوب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب في سيارة سوزوكي فان، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة قليوب اتجاه القاهرة، ما أسفر عن مصرع قائد السيارة ونجلته.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بسيارة سوزوكي فان، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة قليوب اتجاه القاهرة، وهو ما أسفر عن مصرع قائد السيارة وابنته، وعلى الفور جرى الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق.

وبالفحص تبين نشوب حريق بسيارة سوزوكى فان «ف و س 3729»، كانت قادمة من مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية في اتجاهها إلى محافظة الفيوم، ونشب الحريق لسبب غير معلوم، مما أدى إلى مصرع «حسين م»، 38 عاما، سائق السيارة، وابنته «حنين»، 8 سنوات، ونجاة 6 آخرين دون إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثتين والتصريح بالدفن ومعاينة الحادث لبيان أسبابه.

حريق هائل في مقلب قمامة

وفي وقت سابق، شب حريق هائل في مقلب للقمامة بجوار كابينة غاز في شبرا الخيمة، وامتدت النيران للكابينة، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إطفاء، وتم غلق محبس الغاز، وجاري السيطرة على النيران ومنع امتدادها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وكلفت أجهزة البحث الجنائي بكشف ملابسات الحادث.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد سالم، مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، يفيد باشتعال النيران في كابينة غاز بدائرة القسم.

وانتقل على الفور العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، و5 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على النيران، وتبين أن كابينة الغاز تقع بجوار مقلب للقمامة الذي اشتعلت فيه النيران بسبب ارتفاع دراجات الحرارة، وامتدت النيران إلى كابينة الغاز.

وقال مدير الحماية المدنية، إنه على الفور تم إخطار شركة الغاز لغلق المحبس الرئيسي المغذي للمنطقه قبل الكابينة بـ800 متر، ولا توجد أي خسائر بشرية.