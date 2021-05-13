دون مصطافين أو زوار.. أجواء العيد في الشواطئ وحديقة الحيوان (فيديو)

شواطئ خالية من المصطافين وحدائق دون زوار، هكذا نقلت عدسة قناة extra news، أجواء عيد الفطر، التي تشابهت إلى حد كبير العيد في العام الماضي، وذلك تطبيقا لقرارات الحكومة بإغلاق الحدائق العامة وحدائق الحيوان والشواطئ بسبب انتشار فيروس كورونا.

وشهدت شواطئ عروس البحرالمتوسط أجواء هادئة خالية من الزوار والمصطافين، نقلها للمشاهدين إبراهيم عزت، مراسل القناة من الإسكندرية، قائلا إنّه في فجر اليوم افترش المصلون الساحات الكبرى في المساجد بإجراءات احترازية لصلاة العيد، وكان من المعتاد أن يخرج بعد ذلك المواطنين للاستمتاع بشواطئ المدينة لكن هذا لم يحدث في العيد، وساد الهدوء في الكورنيش.

وأضاف «إبراهيم» أنّه جرى إغلاق تام لجميع الشواطئ والسينمات والملاهي تطبيقا للقرارات، وهناك التزام من المواطنين لهذه الإجراءات، موضحا أنّ المطاعم تقدم خدماتها عبر خدمة التوصيل وذلك لعدم التكدس.

وشهدت حديقة الحيوان هدوءا كبيرا بعد إغلاقها بشكل كامل أمام الجمهور في الصباح الباكر، بحسب مراسل القناة محمد أبوعيطة، والذي أكد أنّ أبواب الحديقة التي تطل على العديد من الميادين والشوارع الرئيسية في الجيزة أغلقت.

ولفت «أبوعيطة» إلى أنّ بعض المراهقين وصغار السن كانوا يرغبون في دخول الحديقة بالصباح، وفور علمهم بإغلاقها بشكل كامل انصرفوا بعد ذلك، لافتا إلى أنّ إدارة الحديقة على متابعة تامة على صحة الحيوانات، البالغ عددها 5 آلاف من الحيوانات والطيور داخلها، ومتابعات خاصة من قبل أطباء نفسيين ومختصين على صحة الحيوانات بتقديم 4 أطنان من الأغذية بشكل يومي بين فواكهة وخضراوات ولحوم، لمختلف الأنواع والفصائل داخل الحديقة.