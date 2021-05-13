«الإفتاء»: 5 أيام يحرم فيها الصوم ويومان بين المكرهة واختلاف العلماء

ذكر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أنّ ندب الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين صيام الأيام البيض الثلاثة من كل شهر وصيام يوم عرفة وصيام عاشوراء ويومًا قبلها أو يومًا بعدها وستة شوال، ووعد الصائم بأنّ له أجر عظيم، كما أنّ هناك أيام يحرم الصوم فيها، وهي 5 أيام وصفها الرسول بأيام طعام وشراب وإذا صامهم الإنسان لا ينعقد صيامه.

وأوضح الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أنّه حرَّمَ على المسلمين صيام 5 أيام هي: يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة.

عيد الفطر وعيد الأضحى

يعد يومي الفطر والأضحى من الأيام التي يحرم فيها الصايم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ» أخرجه مسلم في صحيح.

ثلاثة أيام التشريق

ورد سؤال لدار الإفتاء جاء نصه «أنا أصوم الثلاثة الأيام البيض من كل شهر عربي وهي 13، 14، 15. فما حكم صيامي يوم 13 من ذي الحجة؟، حيث إنّه من أيام التشريق، علمًا بأنني لست من الحجاج في هذا العام».

وأكدت دار الإفتاء حرمانية الصيام في أيام التشريق الثلاثة، وقال عن الأيام الثلاثة إنّها أيام طعامٍ وشرابٍ، فإن كان في شهر ذي الحجة وأراد صيام الأيام البيض فإنّه يحرم عليه صيام يوم الثالث عشر؛ نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامه، ولو صامه الإنسان فلا ينعقد صيامه.

الجمعة ويوم الشك.. بين المكره واختلاف العلماء

وإلى جانب تحريم الصيام في العيدين وثلاث أيام التشريق، فهناك ما يختلف عليه العلماء، وما في صيامه من مكروه، حيث ذكرت دار الإفتاء أنّ صيام يوم الجمعة منفردًا مكروها إلا إذا كان لسبب؛ كأن وافق عادةً للمسلم؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم النصف من شعبان أو غير ذلك من صوم النافلة، أو نذر صيام يوم يقدم فيه غائبه أو يشفى فيه مريضه فوافق يوم الجمعة، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.

جاء في «المغني» لابن قدامة (3/ 170): [وَيُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ، إلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ؛ مِثْلُ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَيُوَافِقُ صَوْمُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَنْ عَادَتُهُ صَوْمُ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ، أَوْ آخِرِهِ، أَوْ يَوْمِ نِصْفِهِ، وَنَحْوِ ذَلِك] اهـ.

أما فيما يخص يوم الشك أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أنّ حكم صوم يوم الشك له حالتان؛ الأولى: أن يُصام عن رمضان بنية الاحتياط له، وهو المراد بالنهي عند جمهور العلماء، وهناك من جعله حرامًا لا يصح صومه كأكثر الشافعية، وأيضا من رأوه مكروهًا كالحنفية والمالكية والحنابلة، فإن ظهر أنّه من رمضان أجزأه عند الليث بن سعد والحنفية، ولم يجزئه عند المالكية والشافعية والحنابلة.

والثانية: أن يُصام عن غير رمضان؛ فالجمهور على جواز صومه إذا وافق عادةً في صوم التطوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» رواه الجماعة، ويلحق بذلك عندهم صوم القضاء والنذر، أمَّا التطوع المطلق من غير عادة فهو حرام على الصحيح عند الشافعية إلا إنْ وصله بما قبله من النصف الثاني فيجوز حينئذٍ، ولا بأس به عند الحنفية والمالكية.