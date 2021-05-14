حظك اليوم الجمعة 14-5-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج السرطان لا يفضل السفر والانتقال من مكان لآخر، ولا يفعل ذلك إلا للضرورة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة واليوم عليك أن تعتني بصحتك وسلامتك.. وقد تلاحظ كل صغيرة وكبيرة لكن لا تعلن أفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يثير المشاكل ويزيد التوتر.. احم نفسك من المكائد وتجنب تصعيد المواقف.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة الراحلة وردة، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو