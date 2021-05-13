726 فندقا ثابتا و86 عائما يحصلون على شهادة السلامة الصحية

حصل 29 فندقا ثابتا بـ5 محافظات، و43 فندقا عائما منذ بداية 2021، على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفاء ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أنّ لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 18 فندقا ثابتا بمحافظة البحر الأحمر منها 6 فنادق بمدينة سفاجا هي الاحلام، والجوهرة، وصباح الخير (سوليمار سومه بيتش)، وكورال جاردن، وستيلا بيتش، وشاطئ الشمس، و4 فنادق بمدينة مرسى علم هي: النكرى لاجونا بيتش، وأورينتال باي، وكونكورد مرسى علم، ووادي صبارة، و6 فنادق بمدينة الغردقة هي هوليدايز، وجرافيتي (أوشن بيريز*، ودريم لاجون، ورويال الغردقة، واوفر سي، ومجاويش ريكسوس، وفندقين بالقصير هما روتس كامب، والمنجروف، إضافة إلى 5 فنادق بمحافظة جنوب سيناء هي كاترين بلازا، الباتروس شرم، والبارون بالم، وصن رايز مونتيماري، ولاجونا فيستا، و4 فنادق بالقاهرة الكبرى، وهي: كارلتون، ونيتو كريس، واوديون بالاس، والنيل جاردن، وفندق عرفة الجديد بمحافظة الغربية، وفندق ليالي العرب بمحافظة الفيوم.

كما أقرت لجان الفحص باستيفاء 37 فندقا عائما يعمل بين الأقصر وأسوان، وهي: ماجيك 1و 2، وميراج 1، والمحروسة، وبوسولاي، وسميراميس 1، وأدونيس، وجيزيل، وراداميس 2، وماي فلاور، ونايل بايونير 2، ونايل كويست، ونايل سـتايل، وهاميس، وريفر أنوكيت، ونايل سرينتي، وإليسا، وتيرامار، وأوبرا، وداركم، وليبرتي، وأفريكان دريمز، وبرنسيس أميرة، وكورال 1، وكورال 2، وحابي 5، ونايل جويل، وبابيروس، وليوناردو دافنشي، والجميلة، ومنتصر 1، ونايل أدميرال، ونايل كرنفال، وميس إيجيبت، والكحيلة، ولابوهيم، وآتون.

كما حصلت على الشهادة أيضا، 3 فنادق عائمة بمحافظة سوهاج هي ستيفاني، ونايل ستوري، ونايل إيليت، وفندقين عائمين بمحافظة أسيوط هما فلورانس، إيجيليكا، وعلاوة على الفندق العائم كوين إيزيس بمحافظة المنيا.

وأشار أإلى أنّ إجمالي عدد الفنادق الثابتة الحاصلة على الشهادة المعتمدة منذ منتصف مايو 2020 وحتى الآن بلغ 462 فندقا ثابتا بـ24 محافظة على مستوى الجمهوية، كما حصل 86 فندقا عائما منذ استئناف الفنادق العائمة لرحلاتها اعتبارا من 1 أكتوبر 2020 وحتى الآن على الشهادة.

وأضاف أنّ لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق الثابتة والعائمة التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق الثابتة والعائمة.