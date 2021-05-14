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حظك اليوم الجمعة 14-5-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:28 ص | الجمعة 14 مايو 2021
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور يثابر لتحقيق أهدافه، ويثق في قدراته، وتقدم الوطن في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعمل اليوم على معالجة المشاكل المالية والمهنية بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعلك عرضة للوقوع في أخطاء.. حاول أن تضاعف تركيزك ونظّم أفكارك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.

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