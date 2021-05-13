النقل توزع 7600 هدية رمزية على الأطفال في «عيدك عيدنا»

أطلقت وزارة النقل حملة «عيدك عيدنا هنفرح أولادنا»، حيث وزّعت 7600 من الهدايا الرمزية على الأطفال الأولاد والبنات داخل محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد بالتنسيق مع بنك الكساء المصري وبنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، وذلك خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وشملت الحملة توزيع عدد من الهدايا على مرتادي محطات مترو الأنفاق بمحطة الشهداء التبادلية بالخطين الأول والثاني بحضور العميد حسام السيسي رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأمانة العامة بوزارة النقل وبالتنسيق مع المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية، والمهندس علي الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفني للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.

وقال أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، إنّه نسّق مع فريق عمل بنك الكساء المصري وبنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، لتوزيع 6000 هدية رمزية للأطفال الأولاد كابات عليها علم مصر والبنات اكسسوارات أثناء وجودهم مع ذويهم أول أيام عيد الفطر المبارك داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق، إذ إنّ التوزيع يتم داخل المحطات التبادلية للخطوط الثلاثة للمترو والأكثر كثافة بواقع ألفين بكل محطة (الشهداء - انور السادات - العتبة).

ونسّقت إدارة العلاقات العامة بالسكة الحديد، مع فريق عمل بنك الكساء المصري وبنك الطعام المصري وفريق عمل جمعية رسالة للأعمال الخيرية، لتوزيع 1600 هدية رمزية للأطفال الأولاد والبنات بمحطة مصر برمسيس أثناء وجودهم مع ذويهم أول أيام عيد الفطر المبارك بالمحطات وداخل القطارات.

وتتقدم وزارة النقل والهيئات والشركات التابعة لها، بخالص التهنئة للأمة الإسلامية وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.