«الإفتاء» توضح أصل تسمية يومي الفطر والأضحى بالعيدين

يحتفل المسلمون بعيد الفطر المبارك، الذي تزامن أمس الخميس، مع أول شوال، كأحد عيدين أساسيين، هما الفطر والأضحى، لكن «هل روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه سمى يوم الفطر ويوم الأضحى يومي عيد؟»

وأجاب الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، عن السؤال التالي، حيث ذكرت أن «تسمية يومي الفطر والأضحى بالعيدين، أمر شائع ثبت ذكره في الأخبار والآثار الصحيحة الثابتة، وتواتر على هذا النحو من غير نكير، وترجم الإمام البخاري في "صحيحه" ترجمة بعنوان (أبواب العيدين)».

أصل تسمية العيدين

واستدلت دار الإفتاء، على أن هذا الأمر، أخرج فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ».

وأورد عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «شَهْرَانِ لا يَنْقُصَانِ، شَهْرَا عِيدٍ: رَمَضَانُ، وَذُو الحَجَّةِ»، وعلق عليه: (شهرا عيد) فرمضان يعقبه عيد الفطر، وذو الحجة يكون عيد الأضحى خلال أيامه.

وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ، عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهُنَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» أخرجه الحاكم في "المستدرك"، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وعَن السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا» متفق عليه.والأخبار والآثار في الباب كثيرة؛ يفيد مجموعها تواتر تسمية يوم الفطر ويوم الأضحى بالعيدين.

رسالتان من وزير الأوقاف

تقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، برسالتين للأئمة وجميع العاملين بوزارة الأوقاف، عبر مقطع فيديو قصير نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث قال «الرسالة الأولى كلمة شكر للأئمة، وجميع العاملين على ما بذولوه وما قدموه من جهد طوال الشهر الكريم، في الحفاظ على المساجد وبخاصة في ظل الظروف الاستثناسية والاجراءات الوقاية والاحترازية والتباعد الاجتماعي حيث عبرنا معا بمساجدنا إلى بر الأمان، أما الثانية كانت تهنئة بعيد الفطر».