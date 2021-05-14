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حظك اليوم الجمعة 14-5-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:28 ص | الجمعة 14 مايو 2021
برج الأسد

برج الأسد

مولود برج الأسد قيادي ومخلص وأنيق، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تتمتع اليوم بكامل لياقتك ويمدك الفلك بروح تفاؤل والمناخ مثالي للتقدم.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء.. وقد تجد الأصحاب من حولك يمنحونك اهتماما كبيرا ويدعمون تقدمك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة دينا فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.

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