عاجل.. مصرع شخصين صدمهما قطار أثناء عبور مزلقان «زكي» بطوخ

لقى شخصان مصرعهما صدمهما قطار أثناء عبورهما مزلقان زكي بطوخ بدراجة نارية، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى طوخ المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثتين.

تلقى العميد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بدراجة نارية على مزلقان زكي دائرة المركز، وتم إخطار اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، وانتقل المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، وسيارات الإسعاف لمكان الحادثة.

وتبين مصرع كلا من «ع. ع. ع»، 21 عاما، و«ع. م. أ»، 23 عاما، أثناء قيامهما بعبور المزلقان يستقلان دراجة نارية أثناء غلق بوابة المزلقان، وقاما برفع البوابة والعبور فصدمهما القطار، ولقيا مصرعهما وتم نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

مصرع شخص بعد انقلاب سيارته

وفي سياق آخر، لقي شخص مصرعه، إثر انقلاب سيارته الملاكي بطريق عودته من محافظة المنوفية اتجاه القاهرة على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، أعلى كوبري الفحص بمدينة بنها، وجرى نقل جثة المتوفى لمستشفى بنها الجامعي، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من العميد حازم عفت، مأمور قسم ثان بنها، بوفاة شخص، إثر انقلاب سيارته الملاكي، أثناء عودته من محافظة المنوفية متجهاً للقاهرة، أعلى كوبري الفحص بمدينة بنها.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتم نقل جثة المتوفى لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.

وبالفحص، تبين انفجار إطار السيارة خلال سيرها أعلى كوبري الفحص، ولم يتمكن قائدها من السيطرة عليها، ما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها.