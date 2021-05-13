1.8 مليار جنيه.. حصيلة ضرائب ورسوم بجمارك «دمياط» و«الدخيلة» أبريل الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

«مصيلحي»: إنشاء مخازن إقليمية مميكنة لتوفير السلع الاستراتيجية

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 6 آلاف و319 شهادة جمركية واردة بجمارك «دمياط» و«الدخيلة»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات»، خلال شهر أبريل الماضي.

جمارك الدخيلة تضبط محاولتي تهرب من سداد الرسوم الجمركية

وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «دمياط» و«الدخيلة»، بلغت 310 ملايين و31 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات نحو مليار و571 مليونًا و209 آلاف جنيه.

تفاصيل حركة نقل البضائع العامة من ميناء دمياط بالقطار اليوم

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «دمياط» و«الدخيلة»، قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و570 بيانًا جمركيًا خلال شهر أبريل الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل»، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6 مليارات و308 ملايين و532 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 9 ملايين و996 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة، خلال شهر أبريل الماضي، بلغت نحو مليار و891 مليونًا و236 ألف جنيه.