رئيس التحرير

محمود مسلم

مصرع شابين صدمهما قطار أثناء عبورهما مزلقان بلتان بطوخ

كتب:

حسن صالح
06:32 م | الخميس 13 مايو 2021
تصادم

تصادم

شهد مزلقان بلتان بطوخ حادثا ماساويا، حيث اصطدم أحد القطارات بموتوسيكل بصندوق يستقله شخصان، ما أسفر عن مصرعهما في الحال، ونقل الجثتين إلى مستشفى طوخ المركزي وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثتين عقب مناظرة الطب الشرعي. 

تلقى المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بدراجة نارية على مزلقان بلتان دائرة المركز، وأخطر اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، فانتقل العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، وتبين وفاة «سمير. ع. ا» 22 سنة، و«محمد. م. ا» 30 سنة، كانا يستقلان موتوسيكل بصندوق وصدمهما القطار القادم من القاهرة إلى بنها في أثناء عبورهما المزلقان. 

في وقت سابق؛ لقى شخصان مصرعهما صدمهما القطار أثناء عبورهما مزلقان زكي بطوخ، وهما يستقلان دراجة نارية، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى طوخ المركزي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفن الجثتين.

تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بدراجة نارية على مزلقان زكي دائرة المركز، وإخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية وانتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ وسيارات الإسعاف، وتبين مصرع «ع. ع. ع» 21 سنة، و«ع. م. أ» 23 سنة في أثناء قيامهما بعبور المزلقان، ويستقلان دراجة نارية أثناء غلق بوابة المزلقان، قاما برفع البوابة والعبور فصدمهما القطار ولقيا مصرعهما وتم نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اقرأ المزيد:

تصادم قطار بسيارة اقتحمت مزلقان خط "بنها - بورسعيد" دون إصابات

قطار طوخ.. وصينية السيدة هنية!

مستشفى بنها الجامعي: لدينا 28 مصابا من حادث قطار طوخ وحالتهم مستقرة

أهالي «الناصرية» بالغربية يشيعون جثمان طالبة التمريض ضحية قطار طوخ

عاجل.. الأزهر يصرف 50 ألف جنيه تعويضات لأسر ضحايا حادث قطار طوخ

خروج 30 مصاباً بحادث قطار طوخ من مستشفيات جامعة بنها

وزير النقل من موقع حادث قطار طوخ: تشغيل حركة الوجه البحري خلال ساعات

الحزن يخيم على أعضاء مجلس الشيوخ بسبب حادث قطار طوخ

«ردنا إليك يا الله».. القصة الكاملة لـ«يُسر» ضحية قطار طوخ 

حادث قطار طوخ اليوم: أجهزة الدولة تتحرك لتقديم المساعدة للضحايا