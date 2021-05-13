مصرع شابين صدمهما قطار أثناء عبورهما مزلقان بلتان بطوخ

شهد مزلقان بلتان بطوخ حادثا ماساويا، حيث اصطدم أحد القطارات بموتوسيكل بصندوق يستقله شخصان، ما أسفر عن مصرعهما في الحال، ونقل الجثتين إلى مستشفى طوخ المركزي وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثتين عقب مناظرة الطب الشرعي.

تلقى المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بدراجة نارية على مزلقان بلتان دائرة المركز، وأخطر اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، فانتقل العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، وتبين وفاة «سمير. ع. ا» 22 سنة، و«محمد. م. ا» 30 سنة، كانا يستقلان موتوسيكل بصندوق وصدمهما القطار القادم من القاهرة إلى بنها في أثناء عبورهما المزلقان.

في وقت سابق؛ لقى شخصان مصرعهما صدمهما القطار أثناء عبورهما مزلقان زكي بطوخ، وهما يستقلان دراجة نارية، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى طوخ المركزي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفن الجثتين.

تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بدراجة نارية على مزلقان زكي دائرة المركز، وإخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية وانتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ وسيارات الإسعاف، وتبين مصرع «ع. ع. ع» 21 سنة، و«ع. م. أ» 23 سنة في أثناء قيامهما بعبور المزلقان، ويستقلان دراجة نارية أثناء غلق بوابة المزلقان، قاما برفع البوابة والعبور فصدمهما القطار ولقيا مصرعهما وتم نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.