3 طرق لاستثمار العيدية.. «هترجع لك أضعاف»

تعد «العيدية» واحدة من أهم مظاهر الفرحة لدى المصريين في الأعياد، والتي يجمع خلالها البعض أموالا كثيرة، لذلك يكون أمامهم 3 أوجه لإنفاق «العيدية» بعد أيام من عيد الفطر المبارك، بشكل يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذه المبالغ وتحقيق أعلى عائد منها الفترة المقبلة.

ذهب بدون مصنعية

أول هذه الطرق هو استثمارها في شراء الذهب، حيث يقول أمير عبد الرحمن، تاجر ذهب بدمياط: «يمكن للأسر جمع عيديات أبنائها وشراء جنيهات ذهبية تحقق الربح والمكسب السريع والآمن».

يضيف «عبد الرحمن» لـ«الوطن»: «الذهب أخذ منحى صعودي خلال الأسابيع الأخيرة، والتوقعات تشير إلى ارتفاعات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما يمكن الاستفادة منه حاليا باغتنام الفرصة وشراء جنيهات الذهب والذهب الكسر دون مصنعية».

مقدم شقة مبادرة التمويل العقاري 2021

ثاني أوجه استثمار العيدية هو المساهمة في تجهيز المقدم المناسب للاستفادة بشقة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري 2021، المقرر طرحها بعد عيد الفطر المبارك بأيام.

وقالت مصادر مصرفية لـ«الوطن» إن التيسيرات التي تحملها مبادرة التمويل العقاري 2021 تحفز كثيرا من الأسر على الاستفادة منها، حيث الفائدة التي لا تزيد عن 3% وفترة سداد التمويل التي تصل 30 سنة".

شهادات إدخارية بعائد 11.75%

ثالث أوجه الاستفادة المثلى من العيدية، وفقا لنصيحة المصادر، شراء الشهادات الإدخارية بفائدة تصل 11.75%، والتي تعتبر من أفضل الأوعية الادخارية، حيث ترى مصادر مصرفية، أن أسعار الفائدة مرشحة للزيادة في حال زادت الفائدة الأمريكية، بعدما زادت التكهنات بشأن ذلك الفترة الأخيرة.

مصر الأعلى في سعر الفائدة

تضيف المصادر، أن تجارة الفائدة في مصر من بين الأعلى عالميا، وقد يجد البنك المركزي المصري نفسه مضطرا لزيادة أسعار الفائدة في حال أقدم «الفيدرالي الأمريكي» على نفس الخطوة، خشية خروج رؤوس الأموال من مصر باتجاه أسواق أخرى.