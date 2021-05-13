دبلوماسي سابق: جميع من اختلفوا مع سياسات مصر طبقوها بعدها بـ 40 عاما

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القاهرة من أكثر عواصم العالم استضافة للبعثات الأجنبية، مشيرًا إلى أن مصر وأمريكا عندما يختلفان يكون هناك حد أدنى من العلاقات لا يمكن تخطيه، على غرار ما كان يحدث بين الرئيسين جمال عبدالناصر وأيزنهاور، ووزيري الخارجية جون فوستر دالاس ومحمود فوزي، إلى أن توصلت مصر وأمريكا إلى سياسة متوازنة، ولفت إلى أن مصر دولة عدم انحياز، وعندما تتجه شرقا إلى الصين وروسيا، لا يعني ذلك أنها تعطي ظهرها للغرب، كما أن 70% من تصويت مصر في المنظمات الدولية عكس تصويت أمريكا، ومع ذلك تحتفظ بالعلاقات معها.

وأضاف بيومي، في مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أنه لا أحد يراهن على مصر الضعيفة، لأن مصر عندما تكون ضعيفة لا تفيد العالم، مشددًا على أن مصر دولة كبيرة كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكنها لا تستخدم قوتها للاعتداء على أحد، لكن قوتها تستخدم لضمان الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العلاقات تقوم على المودة والمصالح بين مصر والعرب، كما فتحت يدها إلى ما لا حدود مع كل شركائها، مشيرًا إلى أن كل من اختلف معها عاد ليطبق سياستها بعد 40 سنة: «فمثلا، اعترض الروس على انضمام جمال عبدالناصر إلى اتفاقية الجات، حين وقعت مصر عليها في 1968، ووقع عليها الروس في عام 2013، ونفس الشيء ينطبق على الصين.

وأردف، أنه عندما اختلف الأمريكيون مع عبدالناصر لما اعترف بالصين وعاقبوا مصر على هذا، وصل الأمر إلى أن أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي الشريك التجاري الأكبر للصين الآن، لافتًا إلى أن كل من اختلف مع مصر عاد وقلد السياسة المصرية التي تقوم على أسس سليمة.