عاجل.. الدبابات الإسرائيلية تقترب من الحاجز الحدودي لغزة

نشرت قوات الاحتلال إسرائيل، اليوم الخميس، دبابات ومدرعات على طول الحدود مع قطاع غزة، حيث يتواصل التصعيد لليوم الرابع بين الجانبين، في ظل استمرار المواجهات داخل المدن المختلطة اليهودية العربية.

وبينما تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، شاهد صحفيون في وكالة «فرانس برس» دبابات ومدرعات تتجمع قرب الحاجز الحدودي الذي يفصل غزة عن الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس لوكالة فرانس برس «نحن جاهزون، ونواصل الاستعداد لسيناريوهات مختلفة».

من جهته، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تفقد الخميس موقع بطارية لمنظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ في وسط البلاد: «سيستغرق الأمر وقتا، لكننا سنعيد الاطمئنان إلى إسرائيل».

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 87 قتيلا في غزة بينهم 18 طفلا، ونحو 530 جريحا. بينما قتل سبعة أشخاص في الجانب الإسرائيلي بينهم طفل وجندي، ومئات الجرحى.

وأعلنت حركة حماس، الخميس، إطلاق صاروخ «عياش 250» الذي يبلغ مداه أكثر من 250 كلم في اتجاه مطار رامون في جنوب إسرائيل والذي يعتبر ثاني أكبر مطار في الدولة العبرية، وذلك ردا على مقتل عدد من قادتها الأربعاء و«نصرة للمسجد الأقصى»، وفق بيان صادر عنها.

ودعت حماس «شركات الطيران العالمية إلى وقفٍ فوريٍ لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة».

ولم يعرف مكان سقوط الصاروخ وما إذا كان تسبب بأضرار، بعد أن ذكرت حماس أن «قدرته التدميرية كبيرة».