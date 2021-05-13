بداية نهاية الفساد والعشوائيات

فى الوقت الذى وجَّه فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، بقروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة لا تتعدى ٣%، تزامناً مع إطلاق منظومة اشتراطات البناء ومنظومة التراخيص الجديدة، تترقب السوق العقارية المصرية تحركاً كبيراً الفترة المقبلة، لأن ما أطلقته الدولة من مشروعات تنموية ساعد على جذب المستثمرين العقاريين الأجانب والراغبين فى التملك فى تلك المدن الحديثة، علاوةً على مساهمة المشاريع الجديدة فى جذب مزيد من الاستثمارات، كما توفر العديد من فرص العمل الحقيقية فى مختلف القطاعات، وتساعد الفئات محدودى ومتوسطى الدخل على تملك الوحدات السكنية، بالإضافة إلى تنظيم سوق المقاولات بشكل يضمن إسناد أعمال التشييد والبناء فى مصر لبيوت خبرة وشركات مقاولات معتمدة.

«الوطن» فتحت الملف الذى يعوِّل عليه قطاع العقارات فى مصر لدفع نموه الفترة المقبلة، واستعادة تعافيه بعد شهور من التأثر سلباً بتداعيات فيروس كورونا، فضلاً عن دورها فى إنهاء عصر العشوائيات ومواجهة فساد ومخالفات البناء.