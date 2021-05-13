«لو شفت مخالفات في العيد».. طرق الإبلاغ عن خرق قرارات الحكومة

قبل أيام من قدوم عيد الفطر وضعت الحكومة، عدة قواعد وألزمت المحال بتطبيق بعض الإجراءات الاحترازية والالتزام بها من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا، ولكن تزامنا مع أول أيام عيد الفطر المبارك، ضرب بعض الناس بهذه القواعد عرض الحائط، ما يتسبب في أزمة للأخرين ويساعد على انتشار العدوى.

من عدم الالتزام بتطبيق مواعيد الغلق في تمام التاسعة مساء إلى تدخين الشيشة في المقاهي، مرورا بإقامة حفلات الزفاف والخطوبة، تعددت مخالفات كورونا، وتم رصد بعض التجاوزات التي انتهكت قرارات مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، طرق الإبلاغ عن أي مخالفات وأرقام الاستغاثات، بعدما رفعت محافظة القاهرة حالة الطوارئ بجميع قطاعاتها الخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك، ووضعت العاصمة خطة لتكثيف الحملات الرقابية على كل الأحياء مع المتابعة على غلق الحدائق والمتنزهات ومنع التجمعات لمواجهة كورونا.

أرقام للإبلاغ عن أي مخالفات

وخصصت محافظة القاهرة أرقاما للإبلاغ عن أي مخالفات، أو استغاثات، عن طريق غرفة العمليات المركزية على رقمي الخط الساخن 15496، و114 والأرقام 23901236، 23907147، 23912136.

وبالنسة لمخالفات قاعات الأفراح، يمكن الإبلاغ عن طريق الاتصال بوزارة التنمية المحلية التي تتابع مخالفات دور المناسبات، من خلال واتساب على رقم 01150606783، أو الاتصال بالخط الساخن على رقم 15330.

في حال رصد الشيشة داخل أحد المقاهي لا بد من التقاط صورة وإرسالها لجهات التحقيق والاتصال على أرقام 105 أو 15335، كما يمكن الإبلاغ من خلال تقديم شكوى عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

أرقام جميع محافظات الجمهورية لتقديم الشكاوى ضد مخالفات كورونا

محافظة القاهرة من خلال أرقام 23912136 - 23907147 – 23901236.

- محافظة الجيزة خصصت للتواصل الخط الساخن على رقم 114 وواتس آب 01152860444.

وخصصت محافظة الإسكندرية أرقام 01204288881 - 01212013337 .

- محافظة المنوفية من خلال أرقام 2222035- 2224899- 2239804.

- محافظة الفيوم من خلال رقم واتس آب وهو 01551150052.

- التواصل للإبلاغ عن مخالفات بمحافظة القليوبية من خلال رقم 01119992624.

- محافظة المنيا من خلال واتس أب على رقمي 01100585052 و01150606783.

- محافظة الأقصر يمكن التواصل من خلال رقم 2356054 أو من خلال غرفة العمليات على رقم 2374903.

- خصصت محافظة الدقهلية أرقام 0502316644 و0502316644 و0502314880 و0502327792 و01092002980.

- محافظة البحيرة من خلال الخط الساخن 114 وأرقام 0453356397 - 0453307742 - 0453318337 - 0453318154.

- خصصت محافظة بورسعيد لتقديم شكوى على رقم واتس آب وهو 01060227956.

- خصصت محافظة جنوب سيناء أرقام منها الخط الساخن وهو 113 وأرقام 440554 - 3773537 - 9221144 - 3604990 - 3530228.

- خصصت محافظة دمياط خط ساخن على رقم 05722644121.

- التواصل لتقديم شكوى في محافظة مرسى مطروح من خلال الأرقام 0464933158 - 0464933105.

- محافظة الإسماعيلية خصصت أرقام 0643380240 - 0643380241 - 0643360219 - 0643360218 - 0643960017 - 0643470051 - 0643441870 - 0643664848 - 0643561555 - 0643750607 - 0643918472 - 0643337726 - 0643210911 .

- محافظة السويس أتاحت أرقام للمواطنين وهي 062 - 3331040.

- أرقام مخالفات في محافظة شمال سيناء: 3327052، 3323014 - والخط الساخن 114.

- محافظة أسوان خصصت رقم 0972304253.

- محافظة الغربية خصصت أرقام 0403341233 – 0403333111- 0403333263 – 0403335531، وأرقام الواتس آب وهى 01102014000 – 01094010999 – 01277073412.

- محافظة الشرقية خصصت أرقام 122 - 01025183862.

محافظة قنا خضضت أرقام 0963337291 - 0963328472.

- محافظة كفر الشيخ من خلال الخط الساخن على رقم 114 وأرقام 0473241130 - 0473220792، وواتس آب على رقم 01159080748.

- محافظة الإسماعيلية من خلال رقم 0643380240.

- الإبلاغ عن مخالفات في محافظة الوادي الجديد من خلال رقم 0922920301.

محافظة أسيوط خصصت رقم الواتس آب 01000623873 أو من خلال الرقم الأرضي التالي 2135858/ 088.

- محافظة البحر الأحمر خصصت رقم 01062229096.

- يمكن تقديم شكوى في محافظة سوهاج من خلال رقم واتس آب على رقم 01153618161.

- خصصت محافظة بني سويف رقم 01018460099 على واتس آب.