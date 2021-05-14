تركيب 2639 عدادا كوديا للمباني المخالفة بالمحافظات خلال أسبوع

انتهت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى المحافظات من تركيب 2639 عدادا كوديا للمباني المخالفة والعشوائية خلال أسبوع، للطلبات التي جرى تقديمها عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

نصيب كل شركة من تركيب العدادات الكودية

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقه المتجددة لـ«الوطن»، إلى أنّ شركة القناة لتوزيع الكهرباء انتهت من تركيب 670 عدادا كوديا خلال الفترة ذاتها، بينما انتهت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من تركيب 501 عداد، وانتهت شركة مصر الوسطى من تركيب 414 عدادا، وانتهت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من تركيب 243 عدادا، وانتهت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء من تركيب 238 عدادا كوديا، وانتهت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء من تركيب 216 عدادا، وانتهت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء من تركيب 184 عدادا كوديا، وانتهت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء من تركيب 173 عدادا.

التحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية للمباني المخالفة

وقال المصدر إنّ إجمالي عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنون عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء على مستوى شركات التوزيع، للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية، بلغ مليونا و450 ألف طلب حتى الآن، لافتا إلى أنّ المنصة الإلكترونية بدأت تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، منذ تفعيلها في أول يوليو من العام الماضي.

وأكد المصدر استمرار المنصة في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في تركيب العدادات الكودية بالعشوائيات حتى نهاية يونيو المقبل.

تقنين المنشآت والمبانى أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة للمنشآت والمباني التي جرى توصيل التيار الكهربائي لها بطريقة غير قانونية لحين تقنين المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين، ويصر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة القواعد التنفيذية بناء على ذلك.