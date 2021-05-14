فض فرح وتحرير 45 مخالفة وإغلاق 8 منشآت خلال أيام العيد بالمنيا

فض فرح وتحرير 45 مخالفة وإغلاق 8 منشآت خلال أيام العيد بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
02:46 م | الجمعة 14 مايو 2021
فض فرح في المنيا
أٔعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، حررت 45 مخالفة للأفراد والمنشآت، لعدم ارتداء الكمامات، كما تم إغلاق 8 منشاآت، وفض سرادق فرح، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، بعد المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام، ومواقف السيارات، والمطاعم والمقاهي، والمحال التجارية، وذلك ضمن خطة الدولة لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وجه محافظ المنيا برفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع عطلة عيد الفطر المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، وبمواصلة الحملات الرقابية بصفة دورية لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بشأن الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
وأصدر محافظ المنيا كتاباً دورياً لجميع رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك مديرية الطب البيطري، للقيام بتنفيذ حملات مكثفة للتطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والمقاصد السياحية وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنون.
وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة في المنيا، 12 حالة فورية للتعديات والإشغالات خلال فترة الليل، كما تم إزالة حالة بناء في المهد على الأرض الزراعية بقرية الطيبة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط.
وواصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية وتحرير محاضر وتحويلها للنيابة لاتخاذ اللازم مع المخالفين.