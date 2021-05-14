فض فرح وتحرير 45 مخالفة وإغلاق 8 منشآت خلال أيام العيد بالمنيا

أٔعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، حررت 45 مخالفة للأفراد والمنشآت، لعدم ارتداء الكمامات، كما تم إغلاق 8 منشاآت، وفض سرادق فرح، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، بعد المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام، ومواقف السيارات، والمطاعم والمقاهي، والمحال التجارية، وذلك ضمن خطة الدولة لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وجه محافظ المنيا برفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع عطلة عيد الفطر المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، وبمواصلة الحملات الرقابية بصفة دورية لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بشأن الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأصدر محافظ المنيا كتاباً دورياً لجميع رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك مديرية الطب البيطري، للقيام بتنفيذ حملات مكثفة للتطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والمقاصد السياحية وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنون.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة في المنيا، 12 حالة فورية للتعديات والإشغالات خلال فترة الليل، كما تم إزالة حالة بناء في المهد على الأرض الزراعية بقرية الطيبة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط.

وواصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية وتحرير محاضر وتحويلها للنيابة لاتخاذ اللازم مع المخالفين.