ألعاب وهدايا.. عيدية «شباب الخير» لأطفال الدقهلية (صور)

«هنفرح أطفالنا بالألعاب وهما في بيوتهم»، طريقة جديدة ابتكرها شباب قرية بقطارس التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية في عيد الفطر المبارك، نتيجة غلق الملاهي والحدائق ووقف الفسح، بسبب الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين، حيث جمعوا مبلغ مالي واشتروا به ألعاب ووضعوها في أكياس، وتجولوا في شوارع قريتهم من بيت لآخر، يبحثون عن الأطفال ويعطون لهم الهدايا، فيما ارتدى 5 شباب أشكال كارتونية والتقطوا الصور التذكارية مع الأطفال أمام بيوتهم.

بداية الفكرة: إدخال السعادة لقلوب الأطفال بسبب إغلاق كورونا

«الفكرة عملناها في أعياد سابقة، لكن هذا العام كبرناها ووصلنا لكل أطفال القرية»، هكذا تحدث محمد ماهر سليم، رئيس جمعية شباب الخير ببقطارس، مؤكدا توزيع 1500 كيس هدايا للأطفال خلال الاحتفال بعيد الفطر هذا العام، «جمعنا في كل كيس ألعاب وبالونات وحلويات، وارتدى 5 من شباب الجمعية أشكال الدباديب وبابا نويل وميكي ماوس وأرنوب، وكان معانا بلح نوزعه على الكبار، مع تشغيل الأغاني وتكبيرات العيد».

الجمعية تصل إلى بيوت كل أهالي القرية

وأضاف سليم لـ«الوطن»، إن الفكرة بدأت بإلغاء صلاة العيد في الساحات، ومنع التجمعات، و«كان لازم نفرح أطفالنا في العيد»، فخرجنا بهذا الشكل الذي فرح الكبار والصغار، وخرج لنا الأطفال ورأينا الفرحة على وجوههم، والتقطوا الصور التذكارية مع الدباديب، وولم نترك شارع في القرية إلا وصلنا إليه، واستطعنا بهذا العمل البسيط أن نفرح أطفال قريتنا في العيد».

وتكفل عدد من ميسوري الحال في القرية، بشراء الألعاب والحلويات للأطفال، وكانت سعادتهم بالفكرة كبيرة، ولذلك أنهينا كافة الاستعدادات قبل العيد، وهذا هو ثالث عيد نحتفل به مع الأطفال بهذه الطريقة نتيجة الإغلاق الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا»، هكذا يقول محمد ماهر سليم.

يؤكد ماهر سليم، «أطفالنا لهم حق علينا ولذلك يجب إدخال الفرحة عليهم، خاصة في الأعياد، لذلك كان واجبنا نحوهم أن نقوم بهذا العمل البسيط والذي سيظل عالقا في أذهانهم سنوات».