الجامعة العربیة: نشدد على ضرورة حشد التأیید الدولي لكشف فظائع الاحتلال

أكدت جامعة الدول العربیة الیوم الجمعة، أن وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائیلي على قطاع غزة بشكل فوري یمثل لدیھا الآن الأولویة «تجنبا لتصعید متبادل قد تطال تبعاتھ المنطقة بأسرھا».

كما شددت الجامعة العربیة، في بیان، على ضرورة حشد المزید من التأیید الدولي لكشف فظائع الاحتلال الإسرائیلي في ظل التعاطف الدولي مع معاناة المقدسیین من ما یتعرضون لھ من اعتداءات.

وقال البیان إن «مكاتب وبعثات الجامعة في الخارج تعكف حالیا على متابعة تنفیذ التكلیفات الواردة في القرار الذي صدر عن المجلس الوزاري الثلاثاء الماضي بشأن العدوان الإسرائیلي على القدس وأھلھا».

وأضاف أن مجالس السفراء العرب في العواصم الرئیسیة تعمل على التحرك مع حكومات الدول المعتمدة لدیھا لحشد التأیید للموقف الفلسطیني المؤید عربیا حول اعتداءات الاحتلال الإسرائیلي على القدس وأھلھا وأھالي حي الشیخ جراح للرحیل عن المدینة.

وأوضح أن بعثة الجامعة بنیویورك تتابع مع المجموعة العربیة عن كثب التحركات الجاریة في مجلس الأمن، بھدف تحمیل الاحتلال الإسرائیلي مسؤولیة اعتداءاتھا وبخاصة في ضوء التصعید الخطیر في قطاع غزة.

وأشار إلى أن تونس العضو العربي في المجلس تقود ھذه التحركات «باقتدار» فیما «یسعي البعض إلى إجھاضھا» حمایة للاحتلال الإسرائیلي من «التعرض لأي مساءلة أو انتقاد».