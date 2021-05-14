فودة يلتقي الأمريكية «جلوريا والكر» في مقر إقامتها ويهديها شالا بدويا

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، بزيارة للأمريكية «جلوريا والكر» بمقر إقامتها بأحد فنادق شرم الشيخ الكبرى، بحضور أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.

محافظ جنوب سيناء يرحب بالأمريكية «جلوريا والكر»

ورحب المحافظ بها وبأسرتها على أرض شرم الشيخ مدينة السلام، وقدم الشكر لها على حبها وشغفها بمصر عامة وشرم الشيخ خاصة، متمنيًا لها الشفاء العاجل، وقدم لها الدعوة لزيارة مدن جنوب سيناء السياحة، وزيارة مقاصدهم السياحية.

المحافظ يقدم الهدايا لـ«جلوريا والكر» وأسرتها

وقام محافظ جنوب سيناء بتقديم هدية لـ«جلوريا والكر»، عبارة عن عباية وشال بدوي وشعار مفتاح مدينة شرم الشيخ، تقديرًا واحتفاءً بها.

وقدم المحافظ هدايا لزوجها وأبنائها وأحفادها وباقي الأسرة المرافقة لها.

ومن جانبها؛ أعربت «جلوريا والكر» عن سعادتها البالغة بلقاء محافظ جنوب سيناء، وحرصه على لقائهم والترحيب بهم، مقدمة له الشكر على ما قدمه لهم من هدايا.

وأشادت «جلوريا والكر» بجمال ونظافة مدينة شرم الشيخ، وما تمتلكه من مقومات سياحية مختلفة، مؤكدة أنها ستأتي إلى شرم الشيخ في أعياد الكريسماس في نهاية العام الجاري، للاستمتاع بجوها ومناخها الرائع.

يذكر أن تناقلت العديد من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية قصة السيدة «جلوريا والكر»، حينما أعلن نجلها «داستن فيتالي» على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن رغبة والدته المصابة بمرض السرطان في زيارة مصر، ومشاهدة أهرامات الجيزة، والمعالم السياحية والأثرية بجنوب سيناء.