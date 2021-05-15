حظك اليوم السبت 15-5-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

مواليد برج الثور يُمكن الثقة بهم والاعتماد عليهم، ويتسمون بالإخلاص لمن حولهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالقدرة على الإقناع ويجعلك قادرا على التفاهم وتهدئة الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تسمح لك بقضاء أوقات عاطفية واجتماعية موفقة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.