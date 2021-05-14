عاجل.. أمريكا تدعو لاستئناف مفاوضات السد الإثيوبي على وجه السرعة
الخارجية الأمريكية: نبحث التوفيق بين مخاوف مصر والسودان
كتب:
خالد عبد الرسول
04:32 م | الجمعة 14 مايو 2021
واشنطن تدعو لاستئناف مفاوضات السد الإثيوبي على وجه السرعة
قالت الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تبحث التوفيق بين مخاوف مصر والسودان بشأن الأمن المائي مع احتياجات التنمية في إثيوبيا من خلال مفاوضات موجهة نحو النتائج في إطار قيادة الاتحاد الأفريقي.
ودعت الخارجية الأمريكية، إلى استئناف المفاوضات بشأن السد الإثيوبي على وجه السرعة، بحسب ما ذكرت «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.